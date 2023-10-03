打造安全工程環境 雲林虎尾停車場工程獲金安獎肯定

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國家公共工程職業安全衛生最高等級的「金安獎」，2日公布得獎名單，雲林縣政府以「虎尾鎮公安路立體停車場新建工程」拿下建築類獎項，雲林縣長張麗善3日表示上任後，未曾停下提升公共工程職業安全衛生的風氣，之前已2年獲獎，今年再度獲得肯定，展現雲林縣政府對職業安全衛生的重視。

張麗善表示，勞工就是我們的家人，她親自頒布安全衛生管理原則，以「安全第一，災害歸零」、「逐年減災，杜絕災害」為最高目標，要求公共工程廠商確實遵守，也注重縣內廠商安全衛生觀念的更新，定期舉辦課程講習進行教育訓練，以達到杜絕災害目標。

張麗善說，「虎尾鎮公安路立體停車場新建工程」，是因應虎尾鎮這幾年觀光及人口快速發展所產生的停車問題，透過中央補助及自籌5億8309萬，2020年3月1日開工，實際進度已達8成，預計2024年1月完工，由於位處蛋黃區，從計畫開始就被列為重點案件，全力打造安全的工作環境。

張麗善指出，感謝本案設計監造單位謝舒惠建築師事務所；施工廠商義力營造公司、佳群機電工程公司、致邦空調工程公司的共同努力，建築類工項繁雜，維持良好的工作環境，獲得國家級委員認同實屬不易。另外，提前加入營運廠商的需求，避免後續施工風險，加速OT進程，更獲委員高度好評。

張麗善勉勵工程團隊，職業安全衛生的提升，可讓施工團隊於工作時更安心，可提升整體效率，同時進一步參與行政院公共工程委員會公共工程比賽，爭取最高榮譽，希望縣內其他工程單位以此工程為學習標竿，持續提升縣內工程整體風氣。