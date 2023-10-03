綫科科技執行長郭介鑫 榮獲金峰獎傑出創新研發、創業楷模殊榮

近年ESG永續環保推廣，儼然成為企業之間不斷努力的目標，聯合國在國際報導上提到，預計將於2050年達到淨零碳排並延續SDGs政策共17大項，許多企業配合執行且積極落實，希望能夠達到2030年淨零碳排並達到初期目標。

綫科科技股份有限公司執行長郭介鑫秉持ESG企業永續理念，尋找志同道合的夥伴，組建企業團隊，希望能夠運用科技技術為傳統產業研發永續能源的產品，將夕陽產業帶領到另一個新興市場，同時培養更多元化的人才，共同建立永續環保的地球村。業界卓越的表現，讓綫科科技公司與郭介鑫執行長榮獲本年度第22屆「金峰獎」傑出創新研發和創業楷模的雙料肯定。

隨著時代變遷和科技進步，許多設備需快速汰舊換新，導致永續與環保目標更顯難度。綫科科技公司的研發與製作過程，強調永續環保和科技便利作為主要核心概念；而為了解決這項挑戰，綫科持續注重資源的有效使用和產品研發，並運用數位科技來實現節能和智能控制，同時也降低在過程中的污染，對環境的影響有所助益；這樣的努力將有助於保護和維護自然環境，實現真正的可持續發展。

而透過運用數位科技，如：智能控制系統，亦可實現能源的節約和管理，進一步減少對環境的負擔。綫科的產品可以應用智能控制系統，根據使用者的習慣和行為模式，自動調整室內溫度、照明和其他設備的使用，從而減少不必要的能源浪費。這樣的系統能夠提高能源使用的效率，同時提供便利性和舒適度，符合現代人對科技的期待。

郭介鑫帶領團隊成功研發出雙向受光太陽能供電裝置的高品質太陽能窗簾，主要係包含一機體及設於該機體之太陽能模組，可達到四大效能：一、節能減碳，使用再生太陽能，不再額外用電；二、低耗能源，不需花費大量電力即可運作；三、手機操控，使用手機遙控，操控方式簡單易懂；四、定時功能，定時收放窗簾，減少操作時間。創新突破的研發成果與傑出表現，使其因而榮獲「金峰獎」傑出創新研發獎，以及傑出創業楷模獎的殊榮。

郭介鑫表示，要達到永續環境的目標，光靠單一個企業的力量是不夠的，他常參加各種永續企業參訪與相關活動，希望能夠集結更多永續經營的優質企業共同推廣ESG\SDGs目標，朝向永續環保的方向邁進！他也常將每次參訪心得和最新資訊與公司團隊夥伴們分享．像近期到台南冰淇淋店家「南埕衖事」參加「善下扎根」活動，活動內容包含許多SDGs推廣項目，以及SDGs的落實方法與執行方向，亦讓他獲益匪淺。他認為，AI智慧與數位科技在未來可以改善生活環境污染、能源缺乏、社區永續，不論是哪一個產業，都能夠達到預地球共好共存的世界，永續環保只是綫科的目標，他期待能與有心的企業攜手改善環境，實現永續環保的地球村理想。