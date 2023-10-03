昱厚鼻噴新冠肺炎治療藥二a期臨床解盲達標 拚對外授權

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昱厚（6709）3日公告，鼻噴新冠肺炎治療藥AD17002-SC完成二a期臨床試驗，結果顯示加快清除病毒療效達統計顯著有效意義，且具良好安全性及耐受性。總經理徐悠深表示，將進一步完成進行中的印尼新冠治療二／三期人體臨床試驗，並尋求對外授權或合作機會。

有機會成為台灣首個上市的國產鼻噴新冠治療藥的AD17002-SC，為免疫調節蛋白藥，藉由鼻噴投藥治療新冠肺炎輕至中度患者，此次試驗共計收案30位涵蓋20至70歲病患，採隨機分成二組各15人，進行隔兩日（第1、3、5日）及隔週（第1、8、15日）鼻腔內給藥三次，每次20微克的AD17002-SC。

試驗結果顯示，在給予AD17002-SC第一劑後的48小時內即可有效抑制病毒，深喉採樣RT-PCR Ct值呈現顯著的提昇（P=0.0006）（RT-PCR Ct值越高表示病毒量越低）；鼻噴治療第8日（第三劑後72小時），治療組有60％轉陰（RT-PCR Ct？30），安慰劑組則僅20％轉陰。

此外，在症狀改善部分，治療組僅4天即可全症狀恢復至輕微，安慰劑組則為6天，顯示AD17002-SC有助縮短病程。探索性研究結果也顯示AD17002-SC能明顯破壞病毒基因的完整性，快速清除病毒。

此試驗計畫主持人、長庚醫院副院長邱政洵表示，這是台灣首個自主開發且完成的鼻噴新冠藥二a期臨床試驗，其結果在主要及多個次要指標均達到統計顯著意義，顯示給藥後能快速抑制病毒，且沒有明顯副作用。由於AD17002-SC作用機制是在上呼吸道黏膜誘導先天免疫及干擾素，此防禦機制屬於廣效性質，不易受病毒突變影響；預料AD17002-SC對於高突變率的新冠病毒，甚至其他呼吸道病毒傳染病都具有相當的醫療潛力，看好其未來發展。

徐悠深則表示，AD17002-SC為噴鼻劑型使用方便，相較目前已上市新冠藥物具有獨特優勢，預計在第四季取得最終臨床研究報告（CSR）後，將評估下一階段的臨床試驗設計，並積極完成正在印尼進行的新冠治療二／三期臨床試驗。

根據《Nature》期刊盤點2022年全前十大暢銷藥物，其中新冠相關藥物即囊括三大，分別為輝瑞／BNT新冠疫苗Comirnaty、莫德納mRNA疫苗Spikevax以及輝瑞新冠口服藥Paxlovid，合計銷售額達816億美元，年成長40.45％。其中，輝瑞的Paxlovid雖存有使用上的限制，但預估2023年的市場銷售額仍可達80億美元。