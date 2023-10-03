Berkemann 週年慶史無前例下殺７折

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為了搶攻復甦商機，今年Berkemann百貨周年慶推出鞋款全面85折優惠外，各店特惠鞋款最低還下殺7折，優惠幅度史無前例，例如原價9,980元的GINETTE厚底減壓健康鞋，週年慶期間特價6,980元; 原價12,880元的LIAM皮革支撐舒適健康鞋，特價9,660元。各門市推出的限量特惠鞋款皆可滿足居家休閒或外出辦公等各式場合穿搭，並有效保護足部，滿足「從裡到外」的選鞋需求。

強調健康及舒適性的Berkemann，提供多樣化的鞋款、鞋墊、輔助，給消費者完整的護足方案外，也注重平時的足部保養，引進多款進口噴霧及軟膏，從殺菌、除臭，到靜脈曲張舒緩、腿部腫脹等。根據流行病學的調查，年齡40歲以上的人口中，大約有50%的人有大小大程度不一的靜脈曲張問題，成年人口中，則約有10%-20%的人有明顯的靜脈曲張。

Berkemann表示，足疾有相當多種類，又以靜脈曲張的數量排名第一，而它好發於需要久站的從業者、高齡者及女性，若低估它的嚴重性，恐造成致命傷害，因此Berkemann特別從奧地利引進Riviera七葉樹靜曲張舒緩軟膏，其七葉素及紅葡萄葉的成分適合久站的工作者。

Riviera系列產品強調純天然的成分，這次更引進於歐洲普遍使用的土撥鼠油，其含有大量的天然可體松，對於皮膚乾燥的預防，緩解肌肉及關節不適的特性。土撥鼠油在歐洲已有數百年的使用歷史，特別是瑞士，可說是居家必備之物。

另外，鞋子不透氣可能導致足部因細菌而衍伸皮膚相關的疾病，這些都是不可忽視的問題，因此Berkemann希望擴增產品種類以完善足部保護的功效，無論是穿戴的矯正預防，或是噴塗的保養舒緩性產品，Berkemann可以提供消費者更多元的選擇。

今年Berkemann祭出大幅度折扣，完善產品線備戰週年慶外，也看準宅商機，結合實體及虛擬通路，首度在形象官網導入線上購物功能，開放部分產品線上購買，宅配到府，提供便利的消費體驗，未來將逐步導入更多的線上產品，不用出門人擠人就能輕鬆購物。

百貨周年慶滿千送百活動，加上Berkemann的最大力度促銷折扣，能省下的荷包可說是歷年之最。此外，今年鞋款以及輔具以外的商品亦有優惠活動，新推出的山金車舒緩軟膏購買兩件享有75折優惠，原價兩雙1,760元的Sasawashi日本山白竹和紙襪，週年慶期間特價1,380元，購買兩雙鞋即免費贈送。