《產業》英國邁向淨零 電動車銷量歐第2高、充電樁增3倍

【時報記者葉時安台北報導】英國在電動車充電基礎設施方面領先全球,截至今年(2023年)3月,英國的公用充電樁數量從2019年的10300具已增加至38700具,成長了3倍。預計在2030年建置30萬座公用充電樁以滿足市場需求,並在2035年禁止汽油車和柴油車的銷售,逐步邁向2050年全英國零碳排的里程碑。

為了實現英國政府2050年淨零排放目標,英國在台辦事處與台灣電池協會將於10月16日共同舉辦「英國邁向淨零未來-電動車電池供應鏈商機研討會」(Race to Zero: Powering Up Britain’s EV Supply Chain),將有英國產業專家介紹英國政府推動電動車產業鏈政策、英國當地車用電池產業現況和供應鏈商機,同時分享英國做為汽車製造和出口大國,如何在英國國內推動電動車產業以達成2050淨零碳排。

去年(2022年)英國已是歐洲擁有第二高電動車銷量的國家,約有超過一百萬輛插電式電動車在英國境內行駛,其中有六成為純電電動車。

英國政府將零碳排交通運輸和潔淨能源列為英國未來關鍵推動方向,除了挹注120億英鎊的資金,並全力支持電動車相關產業鏈在英國落地發展電廠(Gigafactories)的建置與新型態電池的研發。近期宣布於英國設置電池廠的印度塔塔集團(Tata Group),預計將建造一座年產能達40GW的超級電芯工廠,這項高達40億英鎊(約51.7億美元)的投資案突顯全球車廠為了搶攻電動車商機正積極佈局供應鏈,英國政府的產業補助政策將為海外業者提供完善的投資環境。