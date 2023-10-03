《傳產》公設比改革單價恐升 考驗市場接受度

【時報記者郭鴻慧台北報導】政府有意推動公設比改革，第一是針對停車位改革，避免將車道灌到「大公」，第二是檢討免計容積項目，公設比合理化對於消費者相當受惠，但由於個案的總銷售金額不變，一旦可銷售的坪數減少，就可能反映在單價上，將考驗市場的接受度。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，公設比透明化與合理化，可提供消費者有足夠資訊判斷，由於小公面積較為固定，僅能透過設計規畫調整，但是大公登記就有許多彈性空間，個案也會看當下消費者能夠接受的比例去調整，目前比較常見大樓公設比約在33%~35%，一旦調整到30%，銷售的面積減少勢必反映到單價上，不過景氣好時，消費者較容易接受，景氣欠佳時，可能消費者就會更在意單價問題。

以總價1000萬元房屋為例，一間實坪一樣大的房子，扣除公設比為21.7坪，則公設比35%狀況下，總面積為33.3坪，房屋單價為30萬，公設比30%條件下，一樣大的房子面積為31坪，則單價增加到32.3萬元，假如更極端降到25%，則一樣大的房子面積剩28.9坪，單價就拉高到34.6萬元，就與35%公設比的單價有明顯差異，不過房屋的總價都是一千萬元不變。

曾敬德表示，根據過去雨遮不登記的經驗，雖然房屋總價不變，但會反映在單價上，預售案銷售時若客戶對單價有疑慮，也會對比附近有雨遮的新成屋，拆算扣除雨遮後的單價，降低客戶疑慮，同樣若是公設調整，也有可能會影響新舊制的單價差異，不過目前還在研議階段，預料真正發生影響可能會是之後的新案。