大陸黃金周衍生新行業 租個伴娘、回家結婚

中國新聞網3日報導，十一黃金周是大陸結婚旺季，除了新人，婚禮上的重要人物——伴娘伴郎也忙了起來。因此應運而生新興職業——職業伴娘（郎）。 中新網報導，女大生朱晴（化名）精力旺盛，哪裡有活動就喜歡去湊熱鬧，因為能免費吃席，所以萌生成為職業伴娘的想法。剛好在交易平台上看到有人掛帖子，也挺想參加，就複製貼上，於是就這樣開始了。 因為還在上學，朱晴只接學校當地和老家的單。一單288元（人民幣，下同），包往返路費或接送以及婚禮前一天晚上的吃住費用，再加上婚禮當天收到的紅包。 作為職業伴娘，朱晴在婚禮前負責指導策畫接親遊戲，指引新人購買遊戲道具。婚禮前一天要彩排接親遊戲，一般是要求新郎回答關於新娘的問題，或者兩人共吃用一根線拴起來的果子等等，還要布置婚房，據朱晴所說，「動手能力要強，手要巧」。婚禮當天，要全程跟著新娘拿東西。 流程看似簡單，但跟了幾場婚禮下來，朱晴發現，即便伴娘不是婚禮上的主要角色，也有很多「門道」。一般來說，伴娘不能太美太高，也不能太醜太矮，和新娘顯得不搭。作為襯托性角色，朱晴很有職業自覺。 在接親環節，新郎一方為了迎接新娘，會給女方親友和伴娘「堵門」紅包。為了活絡接親氣氛，朱晴會象徵性地參與搶紅包，但不會搶在最前面。當地婚禮接親有一個「藏婚鞋」的環節，新郎一方要拿著紅包問婚鞋在哪裡，找到後給新娘穿上才能走，這時，朱晴不會參與藏婚鞋，而是將這個拿紅包的機會留給新娘真正的親戚好友。婚禮結束後，朱晴會和新娘商量是否要歸還雙方家屬給的紅包和「堵門」紅包，新娘為了報答她，通常會痛快地讓她收下。 婚禮上，攝影師會全程跟著新娘拍照，作為新娘的「同學」「同事」「朋友」，朱晴自然要與新娘合照。「對於自己的身分，新娘說我們是什麼關係，就是什麼關係，新娘沒開口也不能主動說，無論如何盡量少說話。」據朱晴所說，一些農村婚禮比較講究面子，如果知道伴娘是租來的，會顯得新娘人緣不好，「連個姊妹都沒有」，尤其是男方親戚問起來更是要隱瞞，否則會被認為「女方家裡沒人撐腰」。朱晴逐漸學會了圓滑地偽裝自己，模糊處理或者編造一個身分。 「只要有機會，我就會繼續做下去。」又能賺錢，又能湊熱鬧、免費吃席，還能順路回家看看父母，朱晴心想，這樣的好事，應該沒人不願意吧？ 無論準備得多麼充分，婚禮當天也還是會手忙腳亂，出現矛盾在所難免，尤其是在接親環節。 朱晴就遇到過幾次。有一次跟婚禮，伴郎不太懂接親的「規矩」，在女方親友堵門時直接衝了進來，為了要紅包，還將接親遊戲的道具藏了起來。有伴娘衝上去搶道具，和伴郎發生爭執，一來一回之間，伴娘被畫傷了，氣氛頓時尷尬起來。 「遇到矛盾要不卑不亢地解決，千萬不能跟著鬧，場面混亂了，新人的臉色也會不好看。」這種情況下，朱晴會站在一旁等待攝像師的到來，鏡頭一擺，遊戲自然要開始，藏道具的人也自然就會把道具拿出來。此外，她也不會親自參與「堵門」這種可能會發生碰撞的事情，一般由女方的親戚完成。 用朱晴的話來總結，身為職業伴娘，不能主動製造和參與矛盾，「要盡心盡力，也要儘量不添亂、不幫倒忙」。 婚禮是世情百態的結合，有笑有淚，有矛盾也有感動。最為觸動朱晴的一場婚禮，是有位新娘和她的伴娘之間的姊妹情誼。 就在不久之前的九月，一位新娘聯繫到朱晴。因為遠嫁加上晚婚，新娘的姊妹們有的在外地，有的已成家生育，所以只好委託朱晴做伴娘。但在婚禮上，新娘一位姊妹還是帶著孩子從外地趕了過來。朱晴注意到，她風塵僕僕，穿著和妝容隨意，時不時地要看顧孩子，但眼神沒有離開過新娘，一直拿著手機給穿著婚紗的新娘拍照。她一整天都在幫著做這做那，直到朱晴招呼她吃東西，她才匆忙吃了一點。 「那一刻，我覺得站在新娘旁邊的不應該是我。」朱晴被這分情誼所感動，她覺得，這個重要的時刻，應該是由真正的姊妹來見證的。 婚禮結束後，朱晴在社交平台上發了一篇帖子。「我也希望我的閨蜜能來參加我的婚禮，我會為她們的真心祝福落淚。真情不易得，希望各位新人且行且珍惜。」她如此寫道。 由於晚婚，徐寧(化名)臨近「十一」婚期還沒有找到伴娘，最終花500元租了一個。根據她的要求，伴娘不能太矮，也不能太高，還要合自己的八字，不能屬牛屬虎。即便徐寧有種種要求，也可以找到可以和自己相匹配的伴娘。 除了如朱晴一樣在平台上接散單的職業伴娘，伴隨著婚慶市場浮現出的新需求，伴娘租賃仲介紛紛出現，將有意願成為伴娘的女孩們聚集起來，在她們與新娘之間牽線搭橋。

21歲的吳茜(化名)當伴娘的經驗非常豐富，已經跟過50多場婚禮，除此之外，她還在社交平台上經營著一家伴娘工作室，將各具特色的伴娘對接給有著不同需求的新娘。吳茜的工作室有普通、中級和高級伴娘，收費358元至488元不等，收費越高，伴娘的經驗越多，提供的服務越多。其中，有的高級伴娘有過婚禮管家工作經驗，可在婚禮上為新娘提供全流程服務，還可以幫忙聯繫和對接婚禮的「四大金剛」（司儀、化妝師、攝影師和錄影師）。 中新網報導，有一家伴娘公司擁有上萬名職業伴娘伴郎，為大陸全國各地的新人提供婚禮服務。相比於一般的租賃仲介，該公司旗下的伴娘伴郎需通過培訓考核，與新人確定好人選後還會簽署租賃契約。 中新網報導，「職業伴娘伴隨著婚慶新需求出現，對應著這樣一個市場需求，產生了新的工種，我認為，這是一種勞動分工細化的表現。」首都經濟貿易大學勞動經濟學院副教授、中國新就業形態研究中心主任張成剛說，採用市場化方案去解決婚慶問題具有更高的效率，可以避開一些人情問題，例如找不到伴娘伴郎失了面子、不想麻煩親朋好友等等。 同時，在婚禮這一人生的關鍵時刻，都需要採用這種市場化的方式解決問題，張成剛感到有些悲觀。「對於新娘新郎來說，肯定是希望自己最親近的人成為伴娘伴郎，但因為大家的時間都如此緊張，做伴娘伴郎的成本太高，所以在這種情況下不得已採取了市場化的解決方案。」張成剛表示。 對於這種新興的租賃形式，張成剛認為，伴娘伴郎和新人之間不是勞動雇傭關係，而是平等的民事關係，因此應當允許市場充分發展。當發展到比較大的規模時，可能會出現相應的行業指導意見，但更多還是要靠市場調節。