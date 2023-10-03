環球晶圓德州廠投資35億美元 明年第四季交付首批矽晶圓

美國在台協會（AIT）今天表示，AIT處長孫曉雅日前於環球晶圓新竹辦公室與董事長徐秀蘭會面，雙方討論環球晶圓在美國德州謝爾曼市投資35億美元的建廠計畫，徐秀蘭預計可依排定時程與目標，在2024年第四季向美國晶圓廠交付首批300毫米（12吋）矽晶圓。 環球晶圓去年6月宣布將於美國德州謝爾曼市興建全新12吋矽晶圓廠，並於去年12月1日舉行動土典禮，這也是美國近20年來首座矽晶圓廠。 AIT表示，徐秀蘭在與孫曉雅的會晤中，將專案得以成功推進的功勞歸於環球晶圓在當地採行的措施，以及對美國和德州供應鏈持續付出的承諾。 雙方也討論了環球晶圓如何從零開始建廠，包括雇用美國承包商及遵循美國法規、建設協議和安全要求，並依賴經驗豐富的美國管理團隊來監督專案。 徐秀蘭對AIT表示感謝，並感激美國財政部及國稅局的先進製造投資優惠、美國商務部半導體獎助資金以及2022年頒布的晶片與科學法案。 AIT強調，這是美台貿易和投資互利的又一成功案例，兩個經濟體用各自的優勢互補。我們期待繼續與環球晶圓和其他全球領先的台灣企業合作，也歡迎美國企業赴台投資或拓展業務，帶動雙方經濟成長。