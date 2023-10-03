《傳產》預售屋總價中位數 苗栗1優勢超車高雄

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧台北報導】近年房價上漲快速，不僅七大都會區預售屋成交總價中位數已經全面突破千萬元關卡，就連其他過往房價相對親民的縣市，預售屋房價也紛紛漲破千萬！永慶房產集團統計2023年1至8月預售屋交易總價中位數，除七都以外，苗栗縣、基隆市、彰化縣及台東縣四個縣市，預售屋總價中位數已經突破千萬元。其中苗栗縣更以1140萬元的預售屋中位數超車高雄。

觀察預售屋中位數近五年的變化，苗栗縣預售屋房價爬升明顯，預售屋中位數從2019年的565萬元迅速爬升至1140萬元，2023年的房價甚至高過七都的高雄市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，苗栗縣近年受竹科竹南園區擴廠與五楊高架向南延伸規畫影響，帶動人口移入與房價成長，而成熟的生活機能與較新竹親民的價格，吸引不少通勤新竹的自住購屋者在此置產，也因此苗栗縣熱門交易行政區主要集中在頭份與竹南。

基隆市、彰化縣與台東縣三個縣市也是七都以外預售屋交易總價中位數突破千萬元的縣市。陳金萍指出，基隆除了在地自住需求外，雙北地區高昂的房價，也促使部分民眾外擴至基隆居住。隨著TPASS通勤月票上路後，北北基桃生活圈更為緊密，再加上南港軟體園區產業聚落成型，以及汐止科學園區產業的陸續進駐，使得區域發展日益全面，連帶推升基隆預售屋房價。