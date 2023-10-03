《金融股》國泰金開拓醫療理賠創新應用場景

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【時報記者莊丙農台北報導】灣電子病歷雖已普及，然院際間的病歷格式缺乏統一規範，當跨機構間有交換電子病歷需求時，需耗費人力及時間成本辨識資料。國泰金(2882)去年底率先整併集團內跨業資源，成功接軌國際醫療資料交換標準FHIR，打造雲端電子病歷平台「iFHIR Center」，使電子病歷表單的附加效益大幅提升，促進全台醫療機構間醫療資料交換，並獲得十家指標性醫療機構認可與簽訂合作備忘錄。

國泰金今日也與台灣醫療影像資訊標準協會共同主辦為期四天的「2023台灣醫學資訊聯測松暨金融醫療科技論壇」，今年亦首度針對「金融醫療跨系統資訊互通整合議題」舉辦論壇，邀請多位重量級專家學者，分享如何結合資訊與醫療科技打造新一代金融創新服務。

國泰金資深副總經理姚旭杰表示，國泰相當看重金融醫療跨業結合的未來發展趨勢，iFHIR Center雲端電子病歷平台是跨足金融醫療領域的重要一步，未來國泰將持續採用創新科技，結合國際醫學資訊標準技術框架，運用金控豐富的數位轉型經驗，促進跨產業合作，以推動醫療機構與保險公司、健管中心等第三方合作夥伴間的醫療資訊交換，進一步開拓核保理賠、健康照護/健檢、智慧醫療科技串聯等多元創新應用場景，建構完整Open Health生態系。

本次聯測松中，國泰金共同設計「醫療保險理賠」賽道，透過公正第三方比賽，由金融、醫院、資訊廠商等機構共同參與驗證保險理賠情境。各參賽機構必須以國際FHIR標準，建構醫療收據與診斷證明書的資料格式，並透過API（應用程式設計界面）直接傳輸到保險公司進行核保，讓病人不需代墊保險理賠金額，醫院亦能省去核發紙本診斷證明書及紙本收據；國泰期待透過此賽道的技術驗證，未來將以此理賠抵繳場景落地應用於「iFHIR Center」平台。

本次聯測松吸引32家機構熱烈參與，包括國泰綜合醫院、中山醫學大學附設醫院、臺北榮民總醫院等10家醫療機構，以及多家醫療資訊廠商、電信業者、製造大廠、學校。針對10軌賽道，包括：病人基本資料、生理量測數據、用藥/文件打包及服務請求、醫學影像與病理、照護協調、基因體標記、緊急醫療救護、醫療保險理賠、遠距醫療、癌症登記等，基於HL7 FHIRR與DICOM等國際標準與規範，以標準化資訊互通介面，進行跨系統互通聯測機制，來驗證其互通性，有助於新型態商業應用，以提供民眾更優質的醫療服務環境。