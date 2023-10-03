台股重挫逾百點 金管會信心喊話

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台積電和AI概念股殺尾盤，台股3日終場下跌102.97點，收在16454.34點。證期局副局長黃厚銘3日指出，美股2日多收紅，但道瓊微幅收黑，亞股3日多數下跌，台股也受到影響，成交量2,557.16億元，外資賣超157.21億元，不過，台股今年以來在亞股中表現前段班、截至10月2 日，整戶信用擔保維持率為174.59％比9月28日172.13％還高，基本面穩健，投資人不必擔憂。

黃厚銘表示，美股四大指數2日多收紅，道瓊微幅收黑。10月3日亞股多數下跌，台股下跌102.97點、跌幅0.62％，成交量2,557.16億元、外資賣超157.21億元，但他強調，10月2日外資買超63.6億元；3日同時段日本跌1.77％、新加坡跌0.84％、香港跌3.09％、韓國休市、上海休市，台股相對跌幅較小。

黃厚銘表示，今年以來台股表現優於多數亞股。截至10月2日止，台股漲幅17.11％，相較日本漲幅21.71％、韓國漲幅10.22％％、上海漲幅0.69％、新加坡跌幅1.31％、香港跌幅9.97％，台股表現相對亮眼。

黃厚銘指出，台股基本面尚稱穩健。今年截至8月底本益比18.09，現金殖利率達3.64％(加計股票股利為3.74％)，國內上市櫃公司截至8月底累計營收約25兆元，累計營收金額雖較去年同期減少10.90％，但均為歷年同期第3高。