兆豐金控創公股之先 與調查局簽署「國家資安聯防MOU」

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兆豐金控今(3)日與法務部調查局分別由兆豐金控董事長雷仲達與調查局長王俊力代表，簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄(MOU)」，兆豐金控也是首家與調查局簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」的公股金融集團。

在兆豐金控與調查局攜手下，未來雙方將共享資安情資與防護作法，除可使彼此更迅速掌握最新威脅情資，亦可有效提升應變速度、降低資安事件所生損害，進而加乘資安聯防的專業能量與防禦縱深，共同打擊數位金融犯罪、確保金融穩定與安全。

兆豐金控集團近年來依循金融監督管理委員會所推動的「金融資安行動方案」，持續測試與精實資安韌性，金控及各子公司除了完備資安相關規範、強化資安縱深防禦，以因應數位轉型所帶來金融資安威脅外，並由金控統籌建立資安聯防體系（CSIRT）與演練機制，與各子公司間進行資安聯防，也積極尋求與外部建立聯防夥伴關係，加入金融資安聯防體系，藉由此次與法務部調查局及金融同業間合作展開資安聯防機制，因應層出不窮的資安威脅。

金融機構是受到高度監管的產業，也是駭客鎖定的主要攻擊目標，資安風險非常高；根據Fortinet旗下 FortiGuard Labs 威脅情資中心公布《2023 上半年全球資安威脅報告》顯示，台灣今(2023)年上半年的惡意威脅數量急遽成長，與去年同期相比大增超過8成，且每秒就有將近1.5萬次攻擊發生，高居亞太之冠。兆豐金控一向秉持著誠信透明原則，關注利害關係人之權益，以重視資訊安全、法令遵循及風險管理之公司治理，正當經營確保客戶權益。在獲利的同時，考量環境(E)、社會(S)與公司治理(G) 等議題，並將其整合至集團經營管理與商業發展策略，致力成為「亞太金融業永續典範」，發揮正向影響，引領永續發展。