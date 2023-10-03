小犬颱風襲台 大直事故現場調10台抽水機嚴陣以待

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颱風小犬昨(2)日夜間11點30分發布海上颱風警報，根據中央氣象局資料，預計今夜起台北市將受到其外圍環流影響，針對基泰大直事故現場，台北市建管處指出，經評估目前現場已無下陷風險，同時已調派10台抽水機到場待命，嚴陣以待。

建管處發言人鄭大川指出，首先會將周邊的排水設施做好，今天已派員到事故現場將周邊的水溝清淤完畢，並修好受損的水溝，同時要求基泰建設在現場設置抽水機，目前已有7台抽水機到場待命，後續還會再調3台到場支援，預計在明(4)日上午完成設置。

他指出，目前評估事故現場無下陷風險，另外也會堆置沙包，以防泥水流入排水溝。

此外，針對防颱，建管處籲請民眾檢查居住建築環境所設置廣告招牌、帆布廣告及自行設置的水塔、冷氣室外機及其支架等，均應加固處理或先行取下，避免附掛物在風力強勁的情況下，掉落飛散而對周遭居民及財產造成嚴重威脅。

建管處指出，已透過通訊軟體群組要求北市建築工地立即進行防颱自主檢查，包括工地施作之圍籬、護網、斜撐等安全設備與假設工程及高樓層堆置之建材等項，均應檢查並加固處理，自主檢查完成立即回傳建管處，避免颱風造成建築工程損壞影響公共安全，充分展現維護市民公共安全的決心。

建管處長虞積學呼籲，颱風季防颱意識一刻不能鬆懈，敦促屋主、管委會及建築物工地，同時做好建築物防颱措施，讓我們攜手應對颱風，共同確保家人和社區安全減輕可能造成的損失，為城市的安全守護。