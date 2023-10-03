上緯投控擴大綠色、循環經濟耕耘能量 啟動兩岸、歐洲布局

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上緯投控(3708)推出循環再生利用材料EzCiclo ＆ CleaVER，擴大綠色、循環經濟耕耘能量。董事長蔡朝陽表示，發展重點將投入到熱固樹脂所製複合材料產品退役後的循環再生利用的閉環工程實現，並將於台灣、大陸及歐洲相繼投入循環再生產品，迎接低碳經濟時代。目前台灣已建置回收示範線，一年可處理40噸回收複合材料；預計2024年在大陸建置產能，一年可處理2,000噸回收複合材料，最終設計產能為5,000噸；歐洲產能建置則在洽談中。

上緯受邀參加環境部、經濟部、農業部、內政部、行政院公共工程委員會舉辦之「2023臺灣循環經濟週」跨部會記者會，展示去年推出可回收熱固樹脂「EzCiclo易可收」／「CleaVER可立解」系列產品，包括碳纖維拉擠板材及其降解後型態、再生碳纖維塑膠粒、再生碳纖維氈，分享循環經濟佈局成果。

蔡朝陽指出，目前EzCiclo系列產品已取得全球首張熱固樹脂ISO 14021認證，發表回收材料宣言，使用EzCiclo系列產品製作的複合材料，其複合材料回收率可達？95％；另亦取得全球首張GRS認證100％再生碳纖維，此些認證充分表現EzCiclo永續循環使用的可實現性。可應用包括於自行車行業，也適用於：風電葉片、運動休閒、軌道交通、船用及汽車產業等行業。

蔡朝陽強調， 「EzCiclo易可收」在未來複合材料行業的巨大潛力，將繼續與客戶緊密合作，開發更多元的熱固材料回收的解決方案。EzCiclo另一個目標是朝向印刷電路板及銅箔基板等材料的回收再利用市場，與工研院合作，藉助工研院長期在電子材料耕耘及公司材料研發的專長，於未來建立完整回收體系。

此外，上緯將持續轉型以目標面相「循環經濟領域」應用產業及事業，提供全方位及前瞻性的的跨域應用產品和服務，包括可回收熱固樹脂「EzCiclo易可收」／「CleaVER可立解」及即將推出的微波及膨潤降解、BE-CCU(生質能源與碳捕獲和再利用)等與循環經濟有關的新產品、新事業。