台肥氨能轉氫能發展事業第五隻腳 期盼為乾淨能源提供者

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超過一甲子(77年)的台灣肥料公司，9/3日上午在起家厝-TFC南港經貿大樓台北漢來大飯店三樓宴會廳，舉辦「台肥低碳氨之氫能技術產業研討會」，邀集產官學研專家數十名講者及近千名與會來賓齊聚一堂，為台灣2050年實現淨零排放路徑策略十二項關鍵戰略中的氫能原料供應、相關產業體系發展等議題，提出解方及貢獻。

台肥李孫榮董事長在研討會上表示，成立至今已有77年的台肥，除了目前有四大主軸事業體:包括肥料事業、化工事業、深層海水及生技事業、不動產事業以外，台肥將加入第五個主軸: 就是”乾淨能源事業”，台肥的低碳氨是台灣最乾淨最不耗能的氫氣來源，台肥早已著手積極進行布局及規劃。

行政院鄭文燦副院長特別蒞臨研討會致詞鼓勵支持並表示，台肥公司已擁有完整液氨供應鏈，正好是台灣成功發展氫能的關鍵。李孫榮董事長在上任這麼短的時間即帶領台肥邁向第五個事業，期待未來台肥在李董事長的領導下深化氫能領域轉型發展，為台灣潔淨能源供應發揮重要角色，更樂見有更多企業能像台肥公司一樣地積極參與投入，為達成2050淨零排放目標來努力。

蔡英文總統在2022年公布台灣2050年淨零排放路徑策略中的十二項關鍵戰略，氫能更是台灣實現淨零排放的關鍵戰略之一。然而純氫的跨國儲存、運輸、安全等方面仍存在重大挑戰，也是台灣氫能發展的最大瓶頸。台肥擁有乾淨的低碳氨，將發揮台肥最大的貢獻及價值所在。

氨(NH3)由一個氮原子和三個氫原子構成，補足了氫能發展的技術及供應鏈缺口，利用液氨開發氫能是最好的途徑之一。台肥擁有台灣最完整的液氨供應鏈，包含液氨技術團隊、液氨設備、液氨碼頭、液氨儲量等，還有現在主要提供肥料生產用的4萬噸液氨槽，未來將再擴建2座更先進之綠氨專業儲槽，目前已通過環評，將規劃在周圍建氨氫裂解廠，期盼能建立台灣氨能產業鏈，形成氫能平台。

台肥更配合政府政策，今年六月率先從沙烏地合資夥伴Sabic AN進口台灣第一船低碳氨，已是國內低碳氨產業鏈最大原料供應者。如同台積電扮演整合貪灣半導體產業鏈的角色，期待台肥也能夠在台灣氫能的 上、中、下游的產業鏈扮演整合的角色，在台灣淨零轉型及永續發展中做出更強有力的貢獻。

李孫榮董事長不但要將台肥的優勢進一步深化，帶領台肥轉型，更要將台肥由傳統的大地養分提供者，擴大為國家乾淨能源的供應者。

李孫榮會中接受媒體訪問，針對台肥開發液氨氫能的優勢以及台肥針對液氨開發氫能的未來擘劃問題時再度說明，除了致力轉型外，不排除再增加與其他國家合作機會。