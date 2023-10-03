優格控預備暴動！優雅時刻來上一杯精品級聯名新品馬上筆記！

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精品級味蕾雙享，今夏壓軸登場！台南超人氣茶飲品牌「鮮自然」新品即將在10/05上市了！這次將酸甜滑順的優格與小農水果融入招牌茉莉綠茶裡，創造全新味蕾和口感的三重驚喜。最頂級的茶飲與最頂級的優格跨界聯名，即將讓優格控全面暴動啦！

靠著「新鮮．健康．自然」的精品茶飲闖出名號的鮮自然，攜手優格教父「馬修嚴選 」推出全新【精品 ‧ 優格】系列，兩大老饕心中的精品品牌夢幻聯動，混搭出手搖市場中稀有「優雅且純粹」的嶄新風貌。此次特別以檸檬及桑椹做為水果基底、特調出兩款別具風味優酪系飲品，絕對是今年的指定嚐鮮款！

選用台灣第一優格品牌：馬修嚴選的經典鮮乳優格，成分無添加、口感綿密柔滑，配上在地小農新鮮檸檬、桑葚，以及鮮自然人氣王茉莉綠茶。雙精品合作、創意新鮮又富有層次的搭配，讓人忍不住想專注品味。微酸微甜的清涼巧韻，完美融入生活中的優雅時刻，每口都喝得到最極上的自然純粹！

微糖3分甜，完美帶出檸檬微酸滋味與果香，再配上優格獨有的香醇奶香，整體口感層次更立體，也可以做成無糖原味風味，突出酸度後超級解膩、健康更加分！

以1分糖若有似無的甘味餘韻，與桑椹本身的酸甜感互相融合，加入柔滑優格後，在清爽裡帶來私滑綿密味覺驚喜，滴上畫龍點睛的檸檬汁，喝完還想再來一杯！

優格桑葚飲中杯75元 ，黃金比例1分糖最對味。圖／業者提供

10/09全台門市【精品‧優格】系列第2件5折、售完為止，動作慢就喝不到囉！記得趁雙十連假優雅地享受小確幸！

【精品 ‧ 優格】系列販售資訊，

價格：優格檸檬飲 中杯65元、優格桑葚飲 中杯75元

10/05開賣，全台門市每日限量發售。

全台門市一覽：https://freshnature.tw/store-listing/