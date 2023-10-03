24年式SsangYong Rexton、Rexton Sports 配備升級登場

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SsangYong總代理永嘉雙龍汽車宣布，正式導入2024年式Rexton、Rexton Sports，並從即日起開始接單。以專注研製四驅、越野SUV而聞名的SsangYong，新年式車款全面升級多項配備，其中24年式Rexton豪華型建議售價189.8萬元；Rexton Sports越野版建議售價119.8萬元；Rexton Sports悍將版建議售價為148.8萬元。

消費者即日起至全台展間試乘新車，即有機會抽中iPhone 14；分享試乘心即可獲贈SsangYong車用香氛乙個。本月下訂入主再享四重好禮，包含贈送20,000元配件金、不限里程及次數拖吊服務、5年10萬公里保固、指定配件享優惠等；本月完成交車再加碼贈送5,000元保養禮卷。