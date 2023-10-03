全新跨界新能源休旅NISSAN KICKS e-POWER 單一車款104.9萬線上預售啟動

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裕隆日產汽車今年2月率先推出NISSAN X-TRAIL e-POWER，為台灣市場首款搭載e-POWER動力車款，創下預售即完售，熱銷供不應求的銷售佳績。現在，全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅運用「無須充電 暢玩世界」設計理念，即將在台接棒登場，持續提供新能源科技及多元環保潔淨的駕馭選擇。「不用充電的電動車」技術最新生力軍NISSAN KICKS e-POWER，以廣受車主喜愛的動感外型，搭載e-POWER智能動力系統，提供絕佳強勁扭力28.5kgm、超強節能油耗22.0 km/L，以及靜肅性全面升級，滿足消費者對新能源車的嚮往與需求，並帶來全新的駕馭體驗。

NISSAN KICKS e-POWER採單一車規編成，建議預售價104.9萬元，為回饋消費者的支持，自即日起至2023年10月17日止啟動線上預售(網址：https://service.nissan.com.tw/eshop/order/choose)，活動期間預訂KICKS e-POWER即可享有早鳥5大好禮優惠：好禮一「運動化套件限量升級」，於預售期間內前150位預訂車主，交車享免費升級原廠運動套件；好禮二「e-POWER 鋰電池專屬保固」，提供鋰電池10年或20萬公里(以先到者為準)延長保固；好禮三「1萬元配件金」；好禮四「1萬元保修抵用券」；好禮五「優先試駕與交車權益」。全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅2023年度車輛配額有限，敬請把握及早下訂，搶先體驗「不用充電的電動車」技術最新生力軍的獨特魅力。