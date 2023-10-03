24年式INFINITI QX50S黑曜特仕版 全台限量50台

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INFINITI TAIWAN宣布24年式限量導入INFINITI QX50S黑曜特仕版，建議售價229萬元，全台限量50台！

24年式INFINITI QX50S黑曜特仕版透過外觀6大黑曜套件(黑曜水箱護罩、黑曜車側飾板、黑曜鋁合金輪圈、黑曜新月形D柱、黑曜銘牌及黑曜排氣尾飾管)亮黑處理，搭配QX50集優雅與動感於一身的設計，淬鍊出獨具風格的運動豪華休旅；搭載兼具強大性能與效能的VC-Turbo可變壓縮比引擎，並配備全方位守護的ProPILOT智慧駕駛輔助科技(註1)，讓駕駛能安心自在享受超凡性能的駕駛樂趣。

黑是所有顏色中最神秘的顏色，更是永垂不朽的經典。INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版，以獨有的6大黑曜外觀套件點綴細節，勾勒出INFINITI QX50 優雅流線的車身曲線，包含黑曜水箱護罩、黑曜車側飾板、黑曜鋁合金輪圈、黑曜新月形D柱、黑曜銘牌及黑曜排氣尾飾管，滿足消費者對運動化外觀及個人風格的追求。INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版限量50台，勢將成為市場上風格獨具的存在。

INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版打造兼具豪華與個性的專屬座艙，提供乘坐者舒適與寬敞的乘坐空間。

INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版，搭載VC-Turbo可變壓縮比引擎，從容展現268hp最大馬力與380Nm最大扭力，透過INFINITI精心調校的動力輸出曲線，以及能精確感測路面變化，智慧調整動力分配的AWD 智慧型四輪驅動，提供駕馭快感與舒適乘坐間的絕佳平衡。同時搭載ProPILOT智慧駕駛輔助科技，包含世界首創PFCW超視距車輛追撞警示系統、ICC全速域智慧定速系統、LKA車道維持輔助系統、PFEB自動急停輔助系統附行人偵測、LDP車道偏移預防系統、BSI 盲點側撞預防系統、RAEB倒車急停輔助系統、及RCTA後方側向車流警示系統等主動安全科技。INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版，以極智動力搭配全方位守護，讓駕駛與乘坐者感受輕鬆駕馭與暢享旅程的樂趣。

豪華內裝賦予BOSE 12具揚聲器、雙前座通風/電熱座椅、駕駛座記憶套件、電動啟閉全景玻璃天窗、智慧感應無線充電板等豪華配備，搭配黑色內裝頂蓬、大面積皮質包覆內裝、Semi-Aniline頂級真皮/麂皮座椅，打造兼具豪華與個性的專屬座艙，讓駕馭與乘車成為最舒心的享受。INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版更具備後座前後可滑移15cm及10段可調傾斜角度椅背，提供乘坐者舒適與寬敞的乘坐空間，行李箱空間最大更可擴展至 1699L，滿足生活各種裝載需求。