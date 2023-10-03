2023週慶大葉高島屋美妝最強回饋

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

貴婦們注意！一年之中唯一閉眼買也划算、省超多的大葉高島屋2023週年慶即將登場，自10月5日至24日期間館內7家美妝保養品牌推出獨家特惠組最低46折起，並加贈大葉高島屋百元電子券，同時祭出全卡友獨享化妝品滿千送百優惠，活動期間當日累積滿3,800元贈1,600點，換算價值為400元，滿7,600元贈3,200點，換算價值為800元；APP會員刷大葉高島屋聯名卡當日累積滿5千元贈1百元電子抵用券，而且首6日(10月5日至10日)雙重回饋再加碼贈300元券，累積滿8千元天天抽Gogoro、全館來店禮、點數兌換好禮，快趁這波採買賺最多回饋，讓自己一整年都能維持最佳膚況，擁有美肌濾鏡般的好氣色。

美妝保養品一直是百貨週慶兵家必爭之地，大葉高島屋週年慶特別規劃三波段化妝品區APP卡友滿額贈活動，以及獨家限定組合優惠，來吸引VIP大戶，像是單筆滿5萬5千元於首6日贈1千1百元券、11日至16日期間消費指定頂級保養品達門檻共送1千元券，週慶期間刷大葉高島屋聯名卡滿5萬元加贈1千元券，還可享滿千送百點數回饋，預估今年可望成長至少3成，所有商品與優惠皆為限量供應，想補貨囤貨者，快趁這波採買賺最多回饋。

大葉高島屋1樓DOZO BEAUTY，SK II、SABON、KIEHL'S、MOROCCANOIL摩洛哥優油、DURANCE朵昂思，週慶下殺最低55折起。圖／大葉高島屋

大葉高島屋會員累積的點數可於10月11日至24日期間兌換限量好禮，有Estée Lauder雅詩蘭黛年輕無敵膠原晚霜5ml、LANCÔME蘭蔻超緊顏白金淡斑霜15ml、黛珂AQ微光塑顏#301氣墊粉霜、Fées法緻手足修護霜20ml、L'ERBOLARIO蕾莉歐口氣清新組、日藥本舖KIRAGURIN牙刷、大葉漢品漢方菁萃茶飲，只需花100點(價值25元)即可兌換價值69元至1,230元不等的精美好禮。

不論是熟齡肌、加強防護、換季穩定膚況，皆提供適合的情境熱銷組合，像是大葉集團旗下複合式國際美妝平台DOZO BEAUTY，推出SK II青春露230ml三罐特價12,200元、330ml三罐特價15,500元，折扣直逼57折起，SABON身體磨砂膏600g兩罐特價2,480元約6折，10月5日至10日期間單筆滿6,800元，贈泰國商務艙專用BATH & BLOOM香氛洗沐旅行組，限量40組。

大葉高島屋APP會員消費七大品牌指定商品，另加贈大葉高島屋100元或200元不等電子抵用券，單筆滿1萬5千元再贈300元電子券，包含Estée Lauder雅詩蘭黛的美肌必備三角組、無敵妝前保養組，SHISEIDO資生堂國際櫃的百優35週年慶感恩禮盒，DIOR迪奧的超完美好氣色推薦組，LANCÔME蘭蔻的未來亮眼組，THREE的精華液保養組，Kanebo佳麗寶的潤白雙晶限定組，GUERLAIN嬌蘭的皇家蜂王乳三后入門組，整體46折至73折不等，特惠商品每人限購乙組，限量供應售完為止。