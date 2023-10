都會休旅 The new GLA 動感上市

台灣賓士宣布導入小改款時尚都會休旅The new GLA,除採新世代設計語彙,更透過新穎科技提升生活質感,搭載最新世代 MBUX多媒體系統,結合雙 10.25 吋高解析度數位儀表及中央觸控螢幕,配備全方位守護的智慧駕駛輔助系統,並導入 48V 高效輕油電動力系統等科技。其中GLA 180建議售價 203 萬元起、GLA 200建議售價 222 萬元起;同步引進 Mercedes-AMG 性能車款,GLA 35 4MATIC建議售價 293 萬元起。

The new GLA 時尚動感的外觀下,有著貼心細膩的內在,搭載 MBUX 2.0 多媒體系統,豪華數位體驗再進化。駕駛數位儀表與中央觸控螢幕皆採用 10.25 吋高解析度螢幕配置,搭配多達 64 色的環景內裝照明,為每天開車出門的心情上色。若選配 Burmester環場音響系統,透過 MBUX 多媒體系統原生內建的 Apple Music APP,播放支援 Dolby Atmos 杜比全景環繞音效的曲目,即可享受臨場感十足的立體環繞聽覺體驗。MBUX 2.0 多媒體系統導入 OTA (Over-the-air) 更新功能後,中央觸控螢幕還能呈現期間限定的彩蛋圖像動畫;導航系統也將提供 Google POI 興趣點資訊與 MBUX 擴增實境功能「魚骨式箭頭」提示道路指引方向,使複雜的路口轉彎變得更容易判讀。同為此次改款升級重點之一的無線 Apple CarPlay 與 Android Auto,資訊可滿版呈現於 10.25 吋中控觸控螢幕,視覺與便利性皆獲得顯著提升。

作為 Mercedes-Benz 旗下數位品牌,「Mercedes me」致力將豪華數位體驗延伸至生活各個面向,只需申請一組 Mercedes me 帳號,便可解鎖賓士全方位數位體驗。「Mercedes me connect」APP與車輛配對後,除了能啟用無時效限制的「舒適套件」,遠端查詢車輛狀態,還能透過「遠端套件」控制車輛功能,例如車輛「上鎖」或「解鎖」。「Mercedes me Store」線上商店也提供額外的數位增訂服務,例如「娛樂套件」可將平時使用的音樂串流服務與 MBUX 多媒體系統整合,與「原廠導航」以清晰 3D 圖資搭配 Google POI 指引最佳路線。台灣賓士自主開發的「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP,則提供會員專屬的尊榮服務及專屬禮遇。

The new GLA 搭載優化都會移動生活的齊全主、被動安全輔助科技,更優化部分輔助功能,例如車道維持輔助改以方向盤轉動修正行駛路徑,方向盤握環升級為電容式觸碰感應,可以觸摸方式喚醒方向盤手持偵測,提供更人性化的智慧駕駛使用感受,駕駛儀表同時提供車道虛擬化輔助顯示模式,同步提升安全及行車舒適性。

車內導入MBUX 2.0 多媒體系統,操作介面、功能體驗同步升級。

在動力科技方面,搭配最新 48V 高效輕油電系統帶來的輕快動力設定,除了提供額外 14 匹馬力使起步時更為順暢。在節能設定上也同步優化,如踩住煞車至低速時,系統將預先熄火,直到車輛完全靜止;在 ECO 模式下,高速行駛時鬆開油門踏板,車輛將關閉引擎,以滑行方式前進,精進油耗能源表現。歸功於48V 高效輕油電系統,怠速熄火系統的引擎啟閉變得更順暢,讓駕馭 The new GLA 的都會移動更為輕鬆舒適。

The new GLA 以全新設計語彙呼應都會休旅產品定位,GLA 180 以簡約元素強調俐落的外觀輪廓,GLA 200 則標配 AMG Line 跑車化套件,不僅有全新前保桿與車身同色輪拱設計,水箱護罩更綴滿品牌星標元素,為 The new GLA 增添運動時尚氣息。當選配「多光束智慧型 LED 頭燈」,The new GLA 日行燈改採雙點式造型設計,無論白天或夜晚,總能成為矚目焦點。坐進 The new GLA,舒適寬敞的乘坐空間絕對是一大亮點,搭配新世代多功能真皮跑車方向盤與 10.25 吋高解析度數位儀表,科技氛圍不言而喻;GLA 200 則搭配 AMG Line 內裝與 Nappa 真皮包覆的 AMG 高性能平底跑車方向盤,強化熱血氛圍。The new GLA 另推出全新車色、內裝配色與飾板設計,滿足消費者個性化的需求。空間方面,重新設計的中控台置物空間與手機無線充電放置區域新增蓋板設計,兼顧安全與美觀。此外,行李廂置物空間擁有彈性的 435 ~ 1420 公升,創造靈活的實用機能,每一天幫你裝滿挑戰未知的勇氣,在都市叢林也能探險!。

The new GLA 同步推出 Mercedes-AMG 性能版,全新 GLA 35 4MATIC 以辨識度極高的 AMG 直瀑式水箱護罩與首次運用於 GLA 車型上的 AMG 廠徽,可再選配 AMG 空力套件與 20 或 21 吋 AMG 專屬輪圈,使運動氛圍更加強烈。動力系統新增 48V 高效輕油電系統,讓 306 hp 的熱血動力更顯輕快,搭配 AMG Performance 4MATIC 主動式四輪驅動與 AMG RIDE CONTROL 可變阻尼懸吊系統,為靈巧的軸距設定帶來更安心可控的熱血操控。內裝以 AMG 專屬的數位儀表鋪陳,與星芒浮紋背光飾板共構 GLA 35 4MATIC 的性能科技質感。標配 AMG 高性能 Nappa 平底跑車方向盤,紮實的握感配合直覺的 AMG 專屬操控旋鈕,即可在舒適移動與熱血駕馭之間快速切換,共分為 5 種駕駛模式 Slippery、Comfort、Sport、Sport+、Individual 滿足各種駕馭情境。