福特六和攜手電商龍頭富邦媒momo 跨界合作提供線上獨家優惠

福特六和積極拓展多元服務，為精準觸及目標市場和消費者喜好，靈活推出創新的專屬網路行銷合作。根據全球廣告行銷分析權威 WARC 報告 指出，RMN零售媒體聯播網（Retail Media Network）被列為國際第四大廣告媒介，僅次於電視廣告之後，而富邦媒momo（文後簡稱momo）為台灣營收千億等級B2C電商龍頭，並擁有本土最大電商交易資料分析平台，其每月1,400萬不重複訪客數中，70%用戶與喜愛福特六和產品魅力之消費者年齡輪廓重疊，且momo所屬的RMN受眾族群分析與精準投放，也有助於雙方協力為消費者開創專屬的網購體驗，因此福特六和與momo共同宣布跨界合作，推出純正運動跑旅Ford K

消費者凡於10月31日前於momo平台刷mo卡下單Ford Kuga EcoBoost250 ST-Line X和Ford Kuga EcoBoost250 Vignale 8萬元購車券，即享mo卡回饋4%，福特六和加碼購車金面額升級為9萬元，搭配舊換新補助5萬元可達總值14萬元購車折抵，同時消費者於10月31日前完成領牌再享多重好康，包含完成登記再享6%回饋及12% mo幣抽獎活動，以最高22% mo幣回饋 其價值達18,000元 ，還可抽知名品牌露營椅乙張，提供消費者線上獨家優惠。詳細資訊請點活動連結：https://reurl.cc/gaZv3V。

Ford Kuga EcoBoost250全車系以雙陣容展現風格迥異的休旅本色，分別為引領「極致性能跑旅」精神的ST-Line X及「義式優雅質感」的Vignale，雙車型皆搭載EcoBoost®250雙渦流渦輪增壓汽油引擎，配置SelectShiftTM八速手自排變速箱，創造同級最強250ps / 5,500rpm最大馬力及38.7kgm / 3,000rpm最大扭力，搭配AWD可分離式智慧四輪驅動系統及動態行車模式切換系統，造就強勁動能與完美性能操控，其中ST-Line X更具備專屬運動化底盤調校，帶來它牌休旅少有的跑格樂趣。在外觀上部分，ST-Line X 擁有ST-Line X專屬外觀運動化套件，展現出鮮明的熱血跑格氣息；Vignale則以專屬雙側車門／車尾鋁飾鍛面銘版、專屬外觀精品鋁飾鍛面套件和專屬20吋珍耀極灰雙色切削鋁圈，造就尊榮雋雅的外觀氣息。在車室方面，ST-Line X具備專屬座艙套件及專屬類麂皮運動座椅，搭配專屬炫紅環艙縫線、專屬炫紅縫線的三幅式皮質平底方向盤及運動碳纖維紋路內飾，營造出熱血駕駛氛圍；Vignale則以專屬Urban木紋內飾板、Signature Vignale專屬座艙套件、全車五座專屬Windsor透氣真皮座椅，展現前所未有的設計感、觸感與乘坐舒適感。而雙車型皆擁有多項車室數位科技，包含12.3吋全數位儀錶板、HUD全彩抬頭顯示器、8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、SYNC®3 娛樂通訊整合系統、丹麥B&O音響（10具揚聲器含ECS重低音）等造就同級全方位身手，亦具備足踢感應式電動尾門提高載物便利性，更搭載同級唯一AFS主動式轉向照明。此外，Ford Kuga EcoBoost250全車系擁有高品質NVH旗艦套件佈局，有效降低風噪、路噪與引擎噪音，提昇乘坐靜謐性，使駕駛與乘客享有恬靜怡然的舒適感。

Ford Kuga EcoBoost250 ST-Line X搭載EcoBoost250雙渦流渦輪增壓汽油引擎，創同級最強250ps / 5,500rpm最大馬力及38.7kgm / 3,000rpm最大扭力，搭配AWD可分離式智慧四輪驅動系統、ST-Line X專屬運動化底盤調校及動態行車模式切換系統，造就強勁動能與完美性能操控。

Ford Kuga更率同級之先，全車系標配Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，獲得美國消費者報告Consumer Reports評鑑肯定，為Level 2駕駛輔助前三大品牌，透過iACC智慧型定速巡航系統、AEB全速域輔助煞停（附PCA前向碰撞預警系統）、ISA智慧型速限輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統、LCA車道導正輔助系統、BLIS®視覺盲點偵測系統（附CTA倒車來車警示系統）、ESA閃避轉向輔助系統、RED道路邊緣偵測系統等多項傲視同級的駕駛輔助科技，打造前向、側邊、後向全方位的主動安全防護網，讓駕駛時更加安全和安心。