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眾望所歸 陳榮興連任第11屆台灣男子職業高爾夫協會理事長

  • 工商時報 于模珉
第11屆台灣男子職業高爾夫協會（TPGA）理監事及理事長今天（10／3）完成改選，現任理事長陳榮興眾望所歸，連任第11屆台灣男子職業高爾夫協會理事長！
第11屆台灣男子職業高爾夫協會（TPGA）理監事及理事長今天（10／3）完成改選，現任理事長陳榮興眾望所歸，連任第11屆台灣男子職業高爾夫協會理事長！

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第11屆台灣男子職業高爾夫協會（TPGA）理監事及理事長今天（10／3）完成改選，最後選舉結果，現任理事長陳榮興眾望所歸，連任第11屆台灣男子職業高爾夫協會理事長！

其他理監事當選名單如下:

/副理事長:陳元車，楊文來。

/常務理事:陳榮興，陳元車，楊文來。

/理事13位:林吉祥，陳志忠，謝玉樹，陳榮興，林添順，楊文來，陳元車，曾錫秋，林文堂，劉嚴鴻，陳威勝，邱昱嘉，羅政哲。

/監事:呂嘉騏，沈忠賢，張宏達。

/常務監事:沈忠賢。

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