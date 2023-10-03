台北時裝周開跑 月底閉幕秀開箱大巨蛋旁「松菸大道」

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今年台北時裝周以「多元共融」為主題，9月29日起至10月29日將在信義、東區及南西3大商圈舉辦一系列活動，包含信義香堤大道期間限定快閃店、東區商圈台灣設計師選品店、周末限定時尚街拍、時尚街頭秀、國際時尚論壇等，尤其閉幕秀會在大巨蛋旁「松菸大道」舉辦，並邀請演員林予晞擔任走秀模特兒。

文化局今舉辦台北時裝周活動起跑記者會，邀請戲劇雙星林予晞、范少勳以及6位台灣知名設計師品牌預告時裝周活動。

台北市副市長林奕華指出，今年台北時裝周特別與文化部及經濟部合作，盼讓台北市成為時尚產業重鎮，「多元共融」代表台北擁有多元特色，並讓各種想法得以發揮，榮耀設計師與設計產業。

林奕華說明，台北時裝周舉辦國際論壇，邀請有首爾時裝週經驗的時尚策展人來台，也請相關專家探討AI如何與時裝結合。尤其10月22日舉辦閉幕大秀，不只由金獎導演陳鎮川親自操刀設計，也會首度啟用大巨蛋旁「松菸大道」，為大家帶來跨界時尚秀，精彩可期。

林予晞與范少勳也介紹，台北時裝周有3大重點，第一是南西商圈首度加入活動，能體會當地古色古香風格，以及范少勳擔任此次活動風格大使，將在IG分享許多活動資訊，其次為國際時尚論壇可以線上免費收聽，最後則是閉幕大秀結合饒舌表演，展現多元共融精神。