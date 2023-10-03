循環經濟產值達776億！ 環境部推薦「亮點代表」搶先看

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據經濟部產業發展署統計，台灣2022年資源再生產業產值已達776.7億元，資源再生產業已累積深厚的技術實力與經驗，環境部推薦工研院為亮點代表，由綠能所發起循環採購，先由筆記型電腦開始，透過產品服務化以租代買取得產品所有權，不使用後回原供應商維修租售延長產品壽命，未來將推廣循環採購到其他品項及其他院內單位。

紡織循環方面，環境部推薦遠東新世紀公司為亮點企業，其透過捕捉工業廢氣中一氧化碳及二氧化碳製成聚酯纖維原料，以及將廢棄紡織品透過物理及化學回收製成再生纖維，實現從紡織品到紡織品的封閉循環。經濟部推薦世堡紡織結合雄材大智自行研發的手持式衣物分選器，透過衣物指紋庫可隨時隨地、快速準確進行衣物分類，進行回收造粒再利用。

配合能源政策，經濟部輔導工研院建構可循環重製的新太陽能模組，完整回收晶片提升太陽能模組回收價值，並邀請上緯國際展示低溫低碳回收風機葉片，實現「零廢棄」風機。農業部推薦其輔導的大峯牧場，將畜牧廢水投入沼氣再利用，所產生的沼渣沼液則澆灌農田，形成完整的農牧循環。內政部則邀請大倡公司分享矽酸鈣板回收製成再生矽酸鈣板的技術，使營建廢棄物再生再循環。

今（112）年循環經濟週邁入第5屆，各部會接力推出系列展覽、論壇及高峰會，10月12日至14日由農業部、經濟部及環境部等籌辦的「2023台灣創新技術博覽會」永續發展館循環再生區登場。10月17日環境部則在國立台灣科學教育館辦理「2030超越圈圈循環經濟新創展」。

環境部強調，循環經濟週是跨部會合作及公私協力的成果展現，也是與社會各界政策溝通的管道，透過一系列活動讓產官學研等各界齊聚，深化循環經濟轉型，也邀請民眾一起參與和瞭解，一同打造循環及永續發展的新台灣。