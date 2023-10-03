百年風華大稻埕特展免費參觀 穿越2老城區走進歷史

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台北市鄉土教育中心、老松國小與台北市大稻埕創意街區發展協會，一起規畫「百年風華大稻埕」特展，展出大稻埕商業發展興盛店家，也讓民眾可以「吃美食搭配看展覽」穿越艋舺與大稻埕2個老城區，展覽即日起至10月29日止在鄉土教育中心2樓特展室展出。

「百年風華大稻埕」特展規畫3大展區，包含原生在地老店家、後進商號，以及互動體驗區供民眾打卡拍照，其中，部分展品可DIY體驗、互動。

鄉土教育中心主任張欽鵬介紹，大稻埕現存最老商號「林復振商行」提供早期代理進口的紅帽子禮盒，這次還首次展出日本味之素原廠授權經銷招牌。而曾經出現在名畫「南街殷賑」的「乾元參藥行」，其本店雖已歇業，但系出同源且持續維護著這百年招牌的上乾元參藥行，也提供展示早年店內使用製藥丸機及特色產品。

張欽鵬說，這次特展也有以創新及傳承出發來體驗百年老店的特色，像是「李亭香餅舖」把糕餅模具做成拓印體驗；「林三益」帶來最經典的毛筆及練習布，可體驗百年製筆工藝；「大華行」將台灣茄芷袋變成台灣LV包。

台北市大稻埕創意街區發展協會副理事長吳孟寰表示，此次展覽網羅在地經營超過百年的商號，到後來落腳大稻埕同樣發展超過百年的品牌，以及將上一代故事在這裡重新呈現店家，除了大稻埕傳統茶、南北貨、布疋、中藥4大產業，還有各式生活相關的商業活動共12間不同種類店家的故事。

「百年風華大稻埕」特展即日起展至10月29日止，星期二至星期日，上午9時至下午5時，免費開放參觀。