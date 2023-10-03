小犬來勢洶洶 全台停班停課縣市一次看

【中時新聞網 黃朝郁】中度颱風「小犬」來勢洶洶，中央氣象署已針對南投、花蓮、台東、高雄、屏東及恆春半島發布陸上颱風警報，且澎湖、綠島及蘭嶼明（4）日上午的風力預測更達到停班課標準，《中時新聞網》也整理各縣市最新停班、停課資訊，供讀者輕鬆查閱。
台北市：正常上班、上課
新北市：正常上班、上課
基隆市：正常上班、上課
桃園市：正常上班、上課
新竹縣：正常上班、上課
新竹市：正常上班、上課
苗栗縣：正常上班、上課
台中市：正常上班、上課
彰化縣：正常上班、上課
雲林縣：正常上班、上課
南投縣：正常上班、上課
嘉義縣：正常上班、上課
嘉義市：正常上班、上課
台南市：正常上班、上課
高雄市：正常上班、上課
屏東縣：恆春半島明4日下午已達停班停課標準，包括恆春、車城、滿州、枋山、牡丹、獅子等六鄉鎮，明天下午停止上班上課，縣轄其他鄉鎮市全日正常上班上課。
宜蘭縣：正常上班、上課
花蓮縣：尚未宣布消息
台東縣：蘭嶼鄉、綠島鄉4日全天停止上班、上課；其餘地區4日上午正常上班、上課，下午起停止上班、上課。
澎湖縣：10月4日停班、停課一天
金門縣：正常上班、上課
連江縣：正常上班、上課
※相關資訊以人事行政總處官網公布為準