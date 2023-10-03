台中自行車登場 逾300家廠商參展、 手搖車2.0亮相

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備受全球自行車產業界矚目的「2023台中自行車周」今（3）日在林皇宮正式開展，包括全球最大的自行車鏈條供應商桂盟（5306）、全球前三大變速器製造商-日商Shimano禧瑪諾、日馳（1526），以及年產逾1,500萬個自行車專業坐墊的全球大廠維樂，還有榮輪、台萬、天心等逾300家國內外零件大廠踴躍參展，相較於2019年疫情前的490家參展盛況，今年參展家數恢復約6成。

值得一提的是，由自行車研發中心研發的「手搖車2.0」也首度亮相，強調不須要用腳踩就可以騎乘。

「台中自行車周」今年疫後首辦，在林酒店、林皇宮、永豐棧、長榮、金典酒店等5家飯店會場，展期自3日展出到6日。其中，林酒店主要參展廠商有彥豪、久鼎、米其林、鋒明等；原本計畫在林皇宮展出的愛爾蘭商SRAM速聯集團，最後決定在自家位於台中安和路的「亞洲開發中心」舉辦；而Shimano禧瑪諾、榮輪則維持在金典酒店展出；日馳、微轉、台萬在長榮桂冠酒店參展；桂盟、維樂、維格、FSA等零件大廠在林皇宮展出。

受到全球自行車產業仍在去化庫存影響，不少參展廠商私下表示，雖然展前力邀國外買主前來看展與採購，但今年計畫前來採購的國外買主並不多，尤其是「庫存重災區」的美國買主來的更少，主要仍以歐洲、東南亞的買主為主力；此外，由於入台證申請問題，今年大陸廠商來台參展與參觀的人數都不多！

台中自行車周今日在台灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進、財團法人自行車暨健康科技工業研發中心總經理吳永盛、台中市工策會總幹事黃于珊等人主持下正式開展，參展業者也展出最新的自行車產品，包括不須要腳踩、以電力輔助騎乘的「手搖車2.0」首度亮相。

台灣自行車公會理事長、桂盟集團董事長吳盈進指出，台灣自行車產業在全球供應鏈中扮演要角，台灣研發出新的零組件，各國業者都會派出品牌經理、採購經理前來觀摩、取經，甚至下單，如同定錨，成為各國設計方向。吳盈進說，第一代手搖車就是他在擔任自行車研發中心董事長任內的研發成果，首度亮相的「手搖車2.0」進化版，是自行車研發中心12年來的心血，讓他很感動，未來希望造福更多身體不便的人，也能輕鬆享受騎單車的樂趣。

自行車研發中心總經理吳永盛表示，首度亮相的「手搖車2.0」備受期待，第一代手搖車是自行車研發中心所研發，初衷是幫助無法騎乘自行車的殘障人士，也能一起感受馳騁在風中的感覺，為他們創造一項運動選擇。吳永盛期盼，透過手搖車2.0的全面優化，進一步擴大手搖車在台灣的能見度、觸及與使用，未來不只在台灣銷售，更有機會外銷到國際市場，幫助到更多使用者，讓手搖車成為「全民運動」，更帶來經濟效益。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，台灣自行車產業出口占比為全球第二大，其中，台中為台灣自行車產業鏈根基，全台950家相關產業中，高達423家為台中在地業者，占比達45％，在全球市場擁有洞見觀瞻的指標地位與話語權，每年透過台中自行車周的國際參展交流，促進產官學研合作，推動產業升級，持續帶領產業高值化、電動化、智慧化。