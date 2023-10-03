江文也逝世40周年 指揮家呂紹嘉領NSO致敬傳奇一生

今年是音樂家江文也逝世40周年，客委會攜手國家交響樂團（NSO）舉辦紀念音樂會，向這位傳奇人物致敬，指揮由呂紹嘉擔任。

呂紹嘉表示，江文也系列活動已經進行兩年，本次音樂會是最後壓軸也是規模最大的一場，「我深感榮幸能擔任藝術顧問的工作，也覺得這是我的責任。我覺得江文也是翅膀被折斷的大鵬鳥，他有著未竟的志願。」

呂紹嘉表示，從1980年代開始就陸續有江文也相關的紀念活動，「我從大學開始知道他，年長後更是覺得他真的很厲害，當時才20幾歲的江文也能在日本站穩腳跟，他的一生充滿戲劇性，真的很不容易，很感謝前人對於他的推廣，讓江文也的作品不再陌生。我想這就是傳承的意義，江文也是懷抱世界的文化人，對於藝術文化涉獵廣泛，除了音樂家，也有詩人和畫家的身分。」

呂紹嘉指出，本場演出的亮點首演江文也的《白鷺幻想》，「這次特別透過江文也的女兒江庸子女士，得到她收藏於東京90年的《白鷺幻想》樂譜，帶回來台灣首演，相信會是歷史性的時刻。」

江文也文集編者劉麟玉表示，「江文也的一生橫跨台灣、日本及中國。在他不夠有名時，已經有非常多作品留在世界各地，但卻沒有明文記錄。我在研究所時展開了對江文也的研究，當時在各大圖書館蒐集他的資料，才發現關於他的報導不只一兩篇，而是有幾十篇。最後，我也代表江庸子女士向大家致意，期待江文也的系列活動持續進行，讓更多人重新認識這位作曲家。」

文集另一位編者沈雕龍表示，「我的音樂研究是以歐洲為主，回台灣後，我發現大家受西方古典音樂影響很深，我也開始思考如何為臺灣這塊土地做事。而在思考過程中，我聽到了一句讓我不甘心的話：『台灣的文化很單薄，不值得研究。』而在不甘心的過程中，我發現了江文也這位音樂家。他的寫作深度探討了西方音樂，他發現了自己的根源，試圖將其呈現給世界，當NSO執行長向我提及江文也的計畫時，我便提出了江文也文集的規劃。看到文集成品的瞬間，我覺得自己對於那句話有交代了。」演出將於10月7日在台北國家音樂廳登場。