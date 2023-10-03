華航秋季菜單亮相 四大名廚打造頂級美饌

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中華航空串連頂尖的季節美味，攜手台灣米其林指南三星餐廳「頤宮中餐廳」、東京名店「燈燈庵」、米其林綠星「陽明春天」及精品甜點界的「法朋甜點烘焙坊」打造新穎機上料理，全新菜單於 10 月起正式上線。

華航新一季菜色於台灣出發前往歐洲、美加長程航班，全艙等旅客都可享用米其林三星頤宮中餐廳所打造的頂級粵菜料理；日本航線豪華商務艙／商務艙旅客可品嚐東京名店燈燈庵，以台灣在地當季食材設計的「秋麗」日式饗宴；而喜愛蔬食的旅客，也可體驗陽明春天新推出的美味蔬食料理；甜點控則可在日本航線豪華商務艙／商務艙往東京、名古屋、大阪、福岡的航班上，享用法朋的精緻甜點。

連續六年摘下台灣米其林指南三星餐廳的頤宮中餐廳，為華航旅客打造尊榮的機上體驗，豪華商務艙秋季主菜「紅燒中東極品四頭鮑撈麵」，選用頂級中東四頭鮑、花菇費時慢燉數小時，搭配撈麵充份吸收濃郁鮮味，口味鮮香而豐華；另新設計開胃五品小菜椒麻蘿蔔、桂花南瓜、檸檬苦瓜、秘製燻蛋、水晶凍肉，以台灣金瓜、白玉苦瓜、烏骨雞蛋等在地食材入菜，層層堆疊開胃，為秋季開端第一場空中饗宴；甜點則可享用冰皮芝麻綠豆糕、港式養生甜品冰糖燉雪梨。

而隨季節更迭，明年 1 月豪華商務艙主菜推出「麻婆豆腐龍蝦佐米飯」，嚴選肉質多汁且甜美的加拿大龍蝦，加上米其林三星主廚陳偉強結合川菜的創意，淋上特製麻婆豆腐，增添辛香暖意，保證讓旅客食指大動。

豪華經濟艙、經濟艙旅客也與米其林三星餐廳零距離，豪華經濟艙主菜以主廚私房菜為構想設計獨家料理，陸續推出家傳牛肉撈麵、豆豉蒸肉排煲仔飯；經濟艙旅客則能享用蝦仁叉燒星洲炒米粉，明年1月可品嚐咖哩蝦仁魚蛋撈麵，用心以道地的粵菜滋味款待每一位機上嘉賓。

華航和海外唯一授權在台灣開設的東京名店「燈燈庵」餐廳，為日本航線推出豪華商務艙／商務艙專屬「秋麗」季節菜單，主菜享用鮭魚黃韭燒及黑毛和牛胡麻照燒，搭配以蕈菇椎茸烹製的炊飯，享受豐收的秋日佳餚。承襲燈燈庵東京本店派駐台灣的日籍料理長廣中新輝師傅之職人料理精神，從前菜、旬肴、主菜到甜點都採納台灣在地食材入菜，集結柿子、黃韮菜、蘑菇、菠菜、胡蘿蔔等能代表秋天的食物，另嚴選日本北海道產的夢美人米、和牛、鰹魚片、昆布等，交織出隨季節變幻的日式美饌，濃縮秋季的所有美味。

而廣受歡迎的燈燈庵經典菜色勾玉豆腐，以及招牌甜點紫薯黑糖饅頭，10月在華航班機一樣吃得到，甜點也將享用秋令水果特製的秋麗香蕉慕斯、蘋果紅酒煮，完整品味燈燈庵會席料理的用心與講究。

陽明春天持續為華航旅客設計極具創意又充滿健康取向的料理，為豪華商務艙／商務艙旅客推出黑松露植物排搭配養生米型麵，將天然食材饒富巧思入菜，以荸薺、金針菇製作植物排，飽滿多汁又增添爽脆口感，搭配主廚特製松露黑胡椒醬，讓每一口都在味蕾中泛起美妙交響；選用最適合吸附醬汁的義大利米型麵，以植物奶熬煮的經典白醬，搭配營養豐富的毛豆、滑嫩鮮脆的美白菇，蘊藏食物原始又濃厚的風味，滿足味蕾無負擔，是蔬食愛好者的最佳選擇。

「甜點界的香奈兒」法朋烘焙甜點坊為華航打造獨家聯名系列甜點，在秋季新推出太妃糖百香果馬卡龍，以太妃糖及100％巧克力製作酥脆外皮，並融入台灣當季食材，嚴選產地直送的南投百香果，完美融合為濕潤化口的馬卡龍，入口就能品嘗濃郁的酸甜滋味。明年1月則將提供葡萄柚慕斯檸檬香緹塔，以南島風情清爽迎接新的一年，甜點控絕對不能錯過。

華航不斷為機上餐飲帶來嶄新突破，無論是首創台灣米其林三星登機，或是將米其林綠星餐點端上高空，提升旅客的餐食體驗，廣獲好評及回饋。華航也持續透過餐飲推行在地食材、環保永續，實踐可持續發展的營運理念，以多元美食風貌滿足旅客。