登革熱疫情快速升溫 屏縣府4日將進行千禧公園大清消

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屏東縣登革熱疫情持續升溫，截至10月2日已累計79例本土確診病例，分布於屏東市48例，萬丹鄉20例，九如鄉、潮州鎮各2例，佳冬鄉、長治鄉、麟洛鄉、新園鄉、竹田鄉、來義鄉及內埔鄉各1例。

其中屏東市病例數快速增加，且確診病例已擴及13個里，衛生局疫調發現多位確診者都有千禧公園活動史，為徹底消滅病媒蚊，4日上午將由縣府衛生、環保及屏東市公所共同動員28支噴槍，針對千禧公園同步由外而內進行圍堵式噴藥，盼能阻斷社區傳播鏈持續蔓延。

屏東縣長周春米表示，屏東市登革熱疫情快速升溫，每天都有確診病例發生，並在上周出現2例重症病例，目前疫情集中於屏東市千禧公園周邊里別，因屏東仍常出現午後陣雨，衛生環保單位進行巡查時亦發現戶外仍有積水容器及孳生源，對疫情防治非常不利，呼籲民眾應主動加強清理自家周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」防疫工作，避免孳生病媒蚊。

屏縣府衛生局說明，千禧公園緊鄰國民運動中心及總圖書館，是鄰近市民常去休閒運動的場所，防疫團隊多次動員在公園巡查及噴藥，仍能發現天然積水容器及捕獲白線斑蚊。

此次千禧公園大規模防治，會分二階段進行，第一階段會先用熱煙式噴灑藥劑擊殺成蚊，第二階段再進行水霧式消毒加強殘效。民眾勿擔心藥劑影響人體危害，藥劑皆符合環境部核可用藥，請民眾暫時勿帶寵物前往公園活動，如有至公園活動返家後請勤洗手。