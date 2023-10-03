開箱2023台灣設計展 首周末加碼夜間煙火秀

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一年一度的設計界大事「2023台灣設計展」於10月6日至10月22日在新北登場，結合29區能量將新北多元樣貌「○起來」。五大展區除了A區「主展區」14檔主題展、B區「衛星展區」新北捷運環狀線、C區「品味漫遊新北哩賀」129條特色路線遊程、D區「設計響應」32項跨區域展演，還有與市民生活美感提升最有感的E區「城市再造」。 開展首周末連假加碼夜間煙火秀，且自10月6日正式開展後，每晚6點起在新美館戶外園區，由動態設計團隊Bito策展的夜間限定Echooo光影展演，透過草地上可觸碰裝置和參觀民眾互動，帶大家攜手參與一場共創、沉浸式的大型互動聲光展演。

夜間互動聲光秀演出時間不分平、假日每晚六點準時上演，每場表演長達10分鐘，每隔30分鐘一場，唯一不同是，平日最後一場演出為晚上8點鐘，假日則為9點鐘。此外，開展首周末連假10月7日(六)、10月8日(日)假日加碼推出夜間300秒高空演火秀，讓民眾感受最精彩的感官體驗。

主展區A區山河陣，秀出新北自然環境多樣性主展區的新北市美術館，以「自然Ｏ」為主軸，由偶然設計、吾然文化聯手創作的《新北山河陣》，運用12米挑高空間，結合大型藝術裝置、文物採集與互動體驗的巨石陣，展現出新北市被山、海、環繞的地理環境多樣性，帶給參觀民眾一場視覺震撼。

展區還有包含喜徠珍古井餐廳、売兆滷味專売、阿發師X青青餐廳、富興米店、閤豐本舖、龍鳳堂餅舖六間在地的經典風味食堂、八場料理體驗活動，以及三周假日限定的山、海、陸美味市集，讓參加的民眾都能夠用味蕾來體驗新北市的不同風貌。

有吃有喝有的玩，還要有的買，在新美館一樓藝術街坊，則由未來式有限公司蒐羅出新北市特色的小物及風土好食，邀請品牌與主體整合，開發出具有設計感的周邊商品，讓民眾將新北好物帶回家。 除串聯特效藝術設計展、密室逃脫遊戲、市集、萬聖節活動等之外；青創藝境系列主題展，與北市大視覺藝術系合作，設計心理衛生及舒壓療癒感，強化對於心理衛生議題認知，也與台藝大合作推出vol.3《字型展》，由創新育成中心藝術家「獸 Animal Font」郭意琦創作，透過「迷航日記」，以詩意呈現藝術家自我迷航心境。

設計響應富有趣味性的還有「玩宇宙：玩具再生藝術特展」，讓無法再被使用的玩具為介質，結合社區本位藝術教育觀點產出實驗計畫，完成後的作品會在新板藝廊及NFT平台亮相。

此外還有空軍三重一村「大石曉規特展」、鶯歌陶瓷博物館「生活陶瓷設計特展」、十三行博物館「乘船而來－台灣古代外來品特展」、黃金博物館「礦．事．容顏特展」等。 在鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心都為主展區的延伸場域，各有精彩的主題及亮點。邀請全台朋友們不分年齡，來到新北，都能夠在諾大的展區範圍裡，找到屬於自己的樂趣。