BOSCH全新8系列極緻黑智慧烤箱、蒸烤爐 導入AI技術讓料理變輕鬆

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德國百年家電品牌BOSCH推出全新8系列極緻黑智慧烤箱與蒸烤爐，外觀以沉穩的黑色系契合現代廚房設計趨勢，同時滿足現代消費者選擇廚房家電時的三大關鍵需求：智慧、精準、健康。BOSCH同時推出全新8系列極緻黑智慧咖啡機與暖盤機，全面滿足消費者在日常生活中的需求。

全新8系列極緻黑智慧烤箱與蒸烤爐以黑色為主調，烤箱把手由金屬髮絲紋打造，並配以精雕BOSCH字樣，簡約低調又不失品味。操作介面也進一步進化，傳承自8系列的旋鈕設計基因，新一代的數位控制環以弧形曲線柔美地呈現於色彩鮮豔的TFT數位面板上，手指在數位控制環上輕滑，即可像使用手機一般直觀地操作智慧烤箱，簡約俐落又蘊含科技工藝的設計線條，完美展現了德式美學的大氣與細膩。產品融合頂尖AI人工智慧深度學習技術，串聯Home Connect智慧物聯網，使消費者在烹飪過程中可以輕鬆掌握食材熟成的細節。

在8系列商品中，微波蒸汽烤箱是最受矚目的商品，建議售價18萬8000元。擁有4D熱風、AI智慧烤、健康空氣炸、卡滋脆效果、烘焙蒸氣投放、甜點大師+等功能，值得一提的是內建智慧攝影機，每10秒鐘傳送照片至手機或平板，不需打開烤爐，就能即時掌握烘烤進度。「烘焙調色盤」功能提供1-5級烤色，在家也能品嚐大師級手藝。

另外，8系列極緻黑蒸烤爐HSG7584B1，除了同樣有4D熱風、AI智慧烤、健康空氣炸、甜點大師+、烘焙蒸氣投放，還有120度的健康蒸+，以及恆氧蒸氣等功能。