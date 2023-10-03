旅宿業復甦 一銀旅遊神卡「宜蘭認同卡」簽帳金額成長逾15％

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擺脫新冠疫情陰霾，旅宿業迎來復甦，交通部觀光局統計，2023年上半年國內旅宿業整體住客達3,808萬人次，總營收逼近850億元，已超越疫情前表現。第一銀行推出的旅遊神卡「宜蘭認同卡」，今年前三季簽帳金額也較去年同期成長逾15％，顯示國旅動能相當強勁。

國內旅宿業平均房價呈現上漲趨勢，綜觀全臺住宿房價，旅館業以「宜蘭縣」平均房價3,474元居冠，第一銀行宜蘭卡讓卡友輕鬆旅遊無負擔，12月底前攜手三家星級飯店推出專屬優惠，「長榮鳳凰酒店(礁溪)」平日享高級洋式雙人房一泊二食10200元及泡湯與指定餐廳9折優惠、「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」平日指定房型定價5折優惠、「宜蘭村却國際溫泉酒店」住宿及餐廳泡湯9折起優惠，再贈全臺住宿類消費最高5％刷卡金回饋。

此外，持第一銀行宜蘭卡至全台TOP 10遊樂園（桃園XPARK、九族文化村、麗寶樂園、小人國、小叮噹、六福村、劍湖山世界、義大世界、遠雄海洋公園、屏東海生館等），購票享最高5％刷卡金回饋。

而一銀卡友前往必比登推薦的雙月餐廳，單筆滿528元登錄再贈50元刷卡金；金色三麥、古拉爵等知名連鎖餐廳，單筆滿額現折200元，再贈全臺餐飲類消費5％刷卡金回饋，讓卡友吃飽又不瘦荷包。

第一銀行表示，即日起至10月底止，除上述優惠外，新戶透過網路申辦宜蘭卡且使用電子帳單最高可拿1,000元刷卡金，於iLEO APP開啟「消費碳足跡查詢」再抽宏佳騰智慧電車、刷卡金等大獎。