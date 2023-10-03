金管會修法接軌IFRS 明訂認列規則

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配合IFRS修正，過去常會讓企業、銀行霧煞煞的財會分類，金管會一次明訂，市場視為利多。證期局副局長黃厚銘3日預告修法，企業具合約條款的「長期借款負債」，在流動性負債分類常有疑義，導致銀行會認為企業不符財務條件提早收回借款，還有可轉債的「純債與轉換權」權益與負債認列常模糊不清，此次修法後將明訂認列規則，「可讓財報忠實表達當下狀況」，新規從2024會計年度起適用。

黃厚銘指出，此次針對實務作法上常出現的三大分歧作一次釐清。第一是具合約條款的長期借款負債，明訂以「資產負債表日」來考量是否能遵循合約條款以評估其流動性分類，至於資產負債表日後才須遵循的合約條款，則不影響負債流動性分類。

黃厚銘舉例，甲企業帳上有一個五年到期的長期借款，與銀行約定好112年12月31日為資產負債表日，而這筆借款的附帶條件是「112年12月31日時公司財務流動比率（流動資產／流動負債＊100％）必須超過100％、明年6月必須到150﹪」，企業雖然112年12月31日可以達到100％，但預測明年6月恐達不到150％時，以往銀行可能會因此提前收回借款，造成企業更大的短期還款壓力，但新制下，就只要看資產負債表日那天是否有符合標準，只要符合就可認列為「非流動負債」，而不必被列為流動負債。

第二大分歧則是可轉債的認列。黃厚銘指出，可轉換公司債由「純債券部分」及「將債券轉換為股份的轉換權」所構成，若這二部份「分開」認列的話，即使轉換時間在12個月內也不必列為流動負債（純債可列為非流動負債、轉換權放權益）但若純債與轉換權綁一起，未來12月內可轉換的話要全部列為「流動負債」。

第三則是「非流動負債」若意圖或預期提前於資產負債日後12個月內清償，仍應分類為「非流動負債」，並應揭露清償時點之資訊，舉例來說，公司有一筆五年長期負債原本放「非流動負債」項下，但在12月31日時決定提前在明年還掉，依然算在「非流動負債」。

另外，配合上市櫃肥貓條款、董監酬金資訊揭露的規定更改，「上市櫃證券商及期貨商」若符合條件者也要揭露公司肥貓。最近年度公司治理評鑑結果擴大為屬最後「二個」級距者、「最近年度稅後淨利增加達10％以上，惟非主管職務之全時員工年度薪資平均數卻未增加者」、「最近年度稅後損益衰退達10％且逾新臺幣500萬元，及平均每位董監事酬金(不含兼任員工酬金)增加達10％且逾10萬元者」，應於年度個體財務報告之其他揭露事項揭露個別董監事酬金。

此規定適用2家期貨上市櫃， 8家上市櫃證券期貨商，包括群益，元大期貨，群益金鼎、統一2家上市券商，及康和，福邦，宏遠，美好，致和，大展等上櫃券商，不過這十家都未達揭露標準，因此今年財報暫不必揭露。