和運租車門市搶先導入Yaris Cross 開放11月用車預約

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和泰車上周甫發表TOYATA全新Yaris Cross，和運租車宣布，將率先導入，即日起開放11月用車預約，讓顧客優先體驗全新國民車款。

和運租車表示，為讓顧客體驗到最新車款，從TOYOTA第一輛純電車bZ4X到商用神車Town ACE廂型車，領先業界導入最多車輛數，滿足各種顧客需求。

此次於全新國民車Yaris Cross上市後搶先導入，和運租車表示，擁有寬敞乘坐空間，搭配後座出風口，讓全家人租車出遊更加舒適自在。新車更具備458L超大後廂，行李廂下層置物空間還可容納2個20吋行李廂；並搭配ACC全速域主動式車距維持定速系統、PCS預警式防護系統、車道行駛輔助系統，可滿足日常代步、多人出遊、露營等使用情境，並且擁有5.2m的最小迴轉半徑，即便在巷子裡也能輕易穿梭。

和運租車表示，Yaris Cross每日租金3,300元，優惠價2,970元，即日起開放11月用車預約。此外，除導入最新車款，和運租車也持續優化車輛服務品質，今年已購入上千輛新車。同時，為讓客戶用車時更加安心，鼓勵租車同時加購安心服務，每日只要450元起，5天以上更有8折優惠，即可享有免車損自負額1萬元、免失竊自付額（車價10％）、免營業損失等。