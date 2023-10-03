年底前拚買氣！旅行社、飯店線上旅展開跑 住宿21折起

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接近歲末，旅遊、飯店業者紛紛舉辦今年最後一波線上旅展力拚買氣。雄獅旅遊即日起至11月6日舉辦線上旅展，開賣國內外多款促銷商品，包含日韓萬元有找、熱門交通票券買1送1，出發日期涵蓋賞楓、跨年、寒假春節等熱門檔期，官網還有「週週搶購」、「天天送折扣金」、「訂單滿額贈」等優惠，最低下殺5折起，活動期間消費指定商品還可參加iPhone 15的抽獎活動。

「週週搶購」於雄獅線上旅展期間的每週四上午10時開搶，10月5日首波主打「日本5日eSIM上網」買1送1，以及去年底才開幕的「花蓮丘丘森旅」每晚僅1元，後續還有「沖繩GRG酒店自駕遊5日」每人9999元、「長榮首爾冰魚滑雪5日」每人9999元、「長榮澳洲黃金海岸7日自由行」每人2萬9999元等超殺優惠。

此外，雄獅旅遊官網也將在線上旅展期間免費發送超過10萬組折扣碼，日韓團體行程最高折1000元，國際訂房搭配信用卡可享最高15%優惠；凡單筆訂單2人以上，總金額超過2萬元，加碼再送再送2024年國內外訂房住宿折扣金，最高可折500元。

新竹伊普索凱悅尚選酒店一年一度的線上旅展也在即日起開跑，限時五周，推出3種房型共7種優惠住宿券方案，最低下殺22折，每房3088 元即可入住凱悅集團旗下酒店。其中，今年首度於旅展推出每晚1萬2888元的樓中樓1泊2食方案，除了入住房價萬元樓中樓套房，還能享用享米其林餐廳主廚林泉訂製價值5760元+10%的雙人套餐及早餐2客，等同於32折。

國泰飯店觀光事業即日起至11月6日開跑線上旅展，旗下全台和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園紛紛推出聯合住宿券、餐飲通用券、頂級夜宿團和入園券。和逸／慕軒飯店連年暢銷的聯合住宿卷21折起，全台6館皆可使用；也有高人氣的餐飲通用券，平均最低只要280元；全台唯一沉浸式海洋眠旅「宿海奇遇Blu Night」下殺87折；小朋友最愛的「巧虎夢想樂園」也推出入園券門票大人加小孩690元。