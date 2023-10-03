單元二吸品牌建商競逐 沅林攜手英國大師林馬克打造藝想花園

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緊鄰七期的單元二重劃區，因擁有高綠覆、低密度、低建蔽率三大先天優勢，且北接市政路政商核心區，南臨公益路米其林食尚圈，近幾年已成為陸府、雙橡園、精銳、寶輝等品牌建商爭相競逐的新戰場，且吸引越來越多七期豪宅客群移居單元二。

根據最新預售實價登錄揭露，單元二預售豪宅新案「陸府續森」，最高成交單價已達8字頭，不僅創下區域單價新高，房價也絲毫不遜於七期；此外，雙橡園、精銳，未來也規劃在單元二推出續案搶市。

而目前線上預售豪宅案「沅林．清麒」，沅林營建機構攜手英國林馬克Mark Lintott大師，在單元二打造藝想花園，進場以來吸引了醫生族群、科技業主管的青睞，目前實價揭露每坪均價已站上6字頭。

以七期文心森林公園首排「沅林．名人硯」，榮獲全國首座RC住宅建築耐震標章的沅林營建機構，今年第二季在單元二最北側的龍富路五段，推出「沅林．清麒」20層超高地標豪邸。千坪基地三面臨路，環繞萬坪黎新公園、黎明溝生態水岸園區，產品規劃46至56坪、3房及3＋1房，全區零店面，總戶數76戶，每坪開價7字頭，總銷金額約38億元。

英國奢華美學大師林馬克Mark Lintott來台三十多年，曾設計台北多家知名百貨、飯店空間，如新光三越、華納威秀影城、小西華飯店等商業空間均出自他之手。林馬克珍視每一隅空間的材質、色彩、藝術品等細節鋪陳，為豪邸注入靈魂的秘訣，在於注重人與空間互動的無形默契，因此深受沅林董事長林炫佑讚賞而開啟合作緣分。

林炫佑說，品牌的前瞻精神，不單是用錢堆疊出來，而是真正走在客戶最前方，把國際最一流的生活美學、實實在在展現在客戶面前。因此沅林與林馬克的合作，從七期「沅林．名人硯」到單元二「沅林企業總部」，沅林這次再度力邀林馬克為「沅林．清麒」規劃空間與景觀，「他的作品不走中庸之道，不拘一格的童心，總是帶給我驚喜！」

在林馬克的規劃下，「沅林．清麒」的空間景觀與公共藝術以「盛開的花」為主軸之一，這也呼應到傳說中麒麟的背上有五彩毛紋，生動而燦爛的美感。從20米前庭的巨型花卉裝置藝術、廚藝教室的彩玻工藝屏風、到可推桿、也可栽種蔬果的空中休閒俱樂部等，處處充滿反璞歸真的童心。

林炫佑強調，不只英國的林馬克大師，「沅林．清麒」的建築與燈光，更力邀國內金獎建築師許獻叡與台中花博燈光設計師羅伊真，期望東西團隊激起精采絕倫的火花。

「沅林．清麒」鄰近74號環線、黎明路二段，快捷暢行西屯及南屯市中心，自公開以來，頗受醫師族群、科技園區菁英族群青睞而入主。回應高端客層的換屋需求，「沅林．清麒」戶戶皆享三面採光，還把原本可做四房的空間，打造成舒寬的大三房、開放式大廚房，並設計宜居大陽台可悠閒泡茶、植綠、賞景，讓許多工作繁忙的醫師族群，回家即可卸下一天的煩憂，重拾生活源源不絕的感動。