他存股力積電慘套 網友獻策1招報酬秒翻正

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【旺得富理財網 李宗莉】有網友在PTT股版自爆2021年底看好晶圓代工的表現，在73元左右買入力積電長期持有，當初想說放到100元再賣，如今2年過去，股價僅剩26元，約當持有成本的3分之1，比腰斬還慘，表示自己已經賠到懶得算賠多少了，只想問看看要怎麼操作，才有機會逆轉勝。

網友對此討論熱烈，大多致上哀悼之意，直呼真的好慘，也有人說突然覺得自己沒這麼可憐，還有人大嘆相信黃董（指力積電董事長黃崇仁）年底就懂，甚至有網友說原PO跟錯人，應該選穿皮衣的黃董（指輝達執行長黃仁勳）才對，網友提醒，買股票第一優先就是挑老闆，股價下跌2成時就該砍，現在似乎也沒有砍股票的必要了。

此外，有網友以過來人經驗分享，表示當力積電員工遠勝當股東，建議直接去裡面上班領薪水，等待配息，等於歐印自家公司股票，也有人表示在26元附近買個10或15張，讓成本降至30元左右，然後慢慢等，只要漲停1根就打平了；或是在26元附近，一口氣買個30張，只要反彈到28元賣掉就不虧，不然只能1個月買1張，把攤平當作存股。

除了攤到贏的那天為止 ，也有一派建議苦主，還是應該果斷出清，一鍵停損比較好，改為操作別支，不該因為這檔的虧損，而影響操作或配置，畢竟了就是已經虧了，剩下資金應該去分配投入更適合的標的，並建議如果投入的資金多，不妨抽一部分錢出來，等待好時機換股或壓大盤指數。像是台積電或台灣50等。

另外有資深網友代估，以力積電目前股價約26.6元來看，想要漲回到成本價73元左右，漲幅必須要達到280%，且26.6元比去年空頭年時，周線收最低的28.5元還低，一旦大盤往下或陷入中長整理，股價恐怕還有更低點，原PO應該思考，自己是否真的想要買進1檔長線處在空頭的股票，不建議進場攤平。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。