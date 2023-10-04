五月雪金馬60入圍9獎大贏家 盼電影獻給513罹難者

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《五月雪 SNOW IN MIDSUMMER》電影預告

第60屆金馬獎3日公布入圍。入圍大贏家「五月雪」導演張吉安感謝電影之神及金馬評審青睞台灣、大馬及新加坡合作成果，希望將此部電影獻給513事件罹難者和倖存者。

「五月雪」成為第60屆金馬獎入圍大贏家，入圍最佳劇情片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳攝影等9個獎。張吉安對中央社記者表示，「耗14年籌拍而成的『五月雪』，路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。謹以此片，獻給513事件罹難者和倖存者。」

「513事件」1969年5月13日發生於馬來西亞，當時在吉隆坡文良港發生馬人與華人的衝突，引發搏鬥，罹難者達上百人。

歌手萬芳憑此片入圍最佳女配角、最佳原創電影歌曲獎。萬芳感謝張吉安邀請演出，「張吉安的父親對張吉安說萬物皆有靈。我覺得好動人，『五月雪』阿英這個角色是很多人與議題的濃縮，但願我有透過安靜的力量表達出來。」

另外，代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的「關於我和鬼變成家人的那件事」、「疫起」都入圍8獎，緊追在後。

「關於我和鬼變成家人的那件事」雙男主許光漢跟林柏宏都將角逐影帝。許光漢表示，很開心能跟其他入圍者一起角逐獎項，「期待典禮與大家相見，再次謝謝金馬獎。」林柏宏感謝劇組和對手演員許光漢，「能和你們一起入圍是最開心的事，我愛你們！能夠參與金馬60真的很榮幸很興奮！」

導演程偉豪套用電影經典台詞表示，這部片能持續得到喜愛真的「不敢相信」，內心充滿感動和感激。金曲歌后蔡依林演唱的「親愛的對象」入圍最佳原創電影歌曲，她表示，「不敢相信！謝謝鬼家人們！」

「疫起」入圍最佳劇情片、最佳攝影、最佳視覺效果等獎項。王柏傑繼今年摘下台北電影獎影帝後再度叩關金馬最佳男主角獎，「第一次入圍金馬獎，很感恩，謝謝評審！」

所有入圍影片將在金馬影展放映，並於11月25日在台北國父紀念館舉行頒獎典禮，台視、MyVideo影音、LINE TODAY共同轉播。