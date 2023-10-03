「極短光脈衝」研究獲頒諾貝爾物理獎 有助電晶體、3C與CPU研發

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2023年諾貝爾物理學獎得主揭曉，由美國俄亥俄州立大學名譽教授亞谷斯蒂尼（Pierre Agostini）、匈牙利-奧地利物理學家克勞斯（Ferenc Krausz）及瑞典隆德大學教授呂利耶（Anne L’Huillier）3人共享殊榮，所研究物質中電子動力學產生的「阿秒光脈衝」等相關實驗方法，獲得表彰。學者分析，這項科學研究成果能應用於電晶體元件、3C產品與電腦CPU研發，有助於科技精密發展。

「阿秒光脈衝」概念來自於「阿秒物理學」，而「阿秒」指的是10的負18秒，比稱為「皮秒」的10的負12秒更快，當中引發的原子內物理現象，主要利用雷射產生光子脈衝。

陽明交大生醫光電研究所助理教授賈世璿表示，全世界科學家均致力於找到捕捉物體移動瞬間的更快速技術，而今年獲獎的「阿秒」研究方式，概念類似於相機快門，能以超短的瞬間擷取到物體移動狀態，邏輯相同於「超快光學」學理，以更精準的光控制強度雷射，夠達到極為驚人的瞬時功率。

陽明交大電子物理所教授羅志偉解釋，「阿秒光脈衝」研究不僅可應用於雷射領域，以操控各種科學材料，包含電晶體元件、3C產品還有電腦CPU核心組件等部分都能使用到相關技術，相關技術甚至可讓絕緣體變成導體，實現更高速的元件控制。

中研院物理所助研究員溫昱傑則說，雷射技術的快速進步到能夠導致新的科學發展，時間點主要從2000年左右開始，「阿秒」也是在此後而被研發出來，讓人類逐漸開始懂得以此實驗方式來開發、捕捉各種科學材料。