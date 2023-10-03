卡薩爾斯四重奏成軍25年 以巴赫「賦格的藝術」定調

今年是卡薩爾斯四重奏成軍25週年，將在10月下旬來台演出，他們也以德國作曲家巴赫未完成的名作《賦格的藝術》定調25年，以此思考弦樂四重奏的本質，「我們究竟是一個人還是四個人？個人何時應該讓位給集體？此曲四個聲部，沒有指定樂器，沒有任何說明如何執行這些音符，還有一個巨大的謎團：四個不同的聲音如何在保留其個性的同時，創造一個連貫的整體？」

卡薩爾斯四重奏也以婚姻形容團隊生活，「我們不只一起演奏，還一起生活。弦樂四重奏就像是婚姻，但比婚姻更複雜一點，因為是四個人。或許由於25年來共同相處，我們對彼此都有點冷淡，事實上這會幫助我們在舞台上的表現，就像和親兄弟姐妹說話時，有些時候不用大聲說出來，彼此也能心神領會。」

卡薩爾斯四重奏創團於1997年，在得到大提琴家卡薩爾斯的遺孀同意之後使用該名，2000年獲得倫敦國際弦樂四重奏大賽首獎，2002年獲得漢堡國際布拉姆斯大賽首獎，一躍而為歐陸最頂尖的弦樂四重奏團。

卡薩爾斯四重奏也是第一個享譽全球的西班牙弦樂四重奏團，除了演出與錄音之外，四位成員皆任教於加泰隆尼亞高等音樂院。加泰隆尼亞政府頒予他們「加泰隆尼亞文化大使」頭銜，以表彰他們的文化貢獻，他們甚至曾經隨著西班牙國王參加外交巡訪，獲頒西班牙國家音樂獎。

團隊成立至今已灌錄超過20張專輯，從罕見的西班牙作曲家到耳熟能詳的莫札特、海頓、舒伯特與布拉姆斯，再延伸至20世紀的巴爾托克、拉威爾與李給替；其中最具指標性的，是他們於2020年完成貝多芬弦樂四重奏全集錄音，公認21世紀室內樂經典名盤之一，「你絕對無法想像我們在攀登貝多芬的過程花費多少心血：體力的掏空、智力的掏空、情感的掏空。但不知道為什麼，我們所有人依然樂此不疲。」演出將於10月30日在台北國家音樂廳登場。