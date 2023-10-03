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睽違3年回歸！ 北海岸國際風箏節10／7石門白沙灣登場

  • 中時即時 蔡亞樺
消費3000元以上，贈送小風箏一支，送完為止。（蔡亞樺攝）
消費3000元以上，贈送小風箏一支，送完為止。（蔡亞樺攝）

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因疫情影響停辦3年的北海岸國際風箏節，今年終於回歸，10月7日於新北市石門區白沙灣登場，新北市政府今日舉辦記者會，由新北市文化局主任秘書翁玉琴與石門區長曾明華放飛今年在地特色「藍鵲」主題風箏，邀請民眾到北海岸看風箏、放風箏、玩風箏及吃美食。

新北市文化局表示，北海岸國際風箏節從2000年開始舉辦，形塑「石門風箏故鄉」的品牌印象，也是台灣第1個國際風箏節活動。今年以「風在石起」為主題設計石門區在地元素「台灣藍鵲」、「肉粽」、「富貴角燈塔」及「性平企鵝CEO」等造型風箏，並邀請荷蘭、瑞典、美國、日本、泰國、新加坡及印尼等外國風箏團隊，逾百位國內外風箏好手齊聚一展身手。

文化局指出，「台灣藍鵲」風箏由雲林縣風箏委員會老師侯順政老師和8＋特技風箏隊陳秋榮老師原創製作，經過49天創作，讓立體鮮明的藍鵲風箏乘風飛翔。10月7日當天將加入國際隊豐富精采的風箏展演，包括新加坡Q版魚尾獅、荷蘭烏龜家族，印尼民族色彩風箏、泰國飛龍風箏、日本浮世繪風箏等。

配合北海岸國際風箏節活動，新北市政府表示，石門著名的富基漁港推出「來富基品海鮮送風箏」活動，明起至7日為止，只要在富基漁港12家海產餐廳消費3000元以上，符合資格者將由公所提供店家贈送消費者紀念小風箏1份，每天限額限量送完為止，共約1500份。

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