南投流感疫苗打氣較去年增13％ 校園將提供國光疫苗

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

南投縣衛生局透過疾管署採購賽諾菲、東洋、國光及高端4家廠牌的公費流感疫苗，總計13萬7000劑陸續到貨，已在2日展開施打，2天來累計約1萬2000人完成接種，施打率較去年同期增加13％，4日起展開校園接種，預計提供學生國光公費流感疫苗。

「目前各醫療院所不會率先揭示公費流感疫苗廠牌，採先到貨、先施打模式。」南投衛生局表示，今年流感疫苗接種採分段接種，第1階段自10月2日起開打，提供65歲以上長者、6個月以上至高中職學生、高風險慢性病、重大或罕見疾病患者、孕婦、醫事等人員接種，第2階段則自11月1日起，開放50歲至64歲成人接種。

南投衛生局統計，縣內民眾施打流感疫苗的意願較去年高，流感疫苗開放接種首日，共6132人施打，預計2天來累計約1萬2000人完成接種，接種率較去年提升13％；4日起展開校園接種，由南投市的學校率先接種，預計提供學生國光公費流感疫苗。

衛生局陳南松說，新冠肺炎疫情趨緩後，各項防疫措施鬆綁，大部分民眾脫下口罩回歸常態生活，造成流感等呼吸道疾病大爆發，據疾管署統計，上周類流感就診超過11萬人次，且呈上升趨勢；目前接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，一般人接種保護力可達80％，65歲年長者若接種可減少60％嚴重性併發症，並減少80％死亡率，籲符合資格民眾儘速接種。