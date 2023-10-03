防工程再出包！工程會4日開會 2大防範指引曝光

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近期施工問題不斷，引發外界對工程施工種種疑慮。行政院高層透露，工程會將於4日召開「道路塌陷及鄰房基礎淘空之防範指引」及「工程高空作業災害之防範指引」等兩草案的跨部研商會議，力拼本（10）月上路。據悉，兩指引將強化監督機制，且不只公共工程適用，連民間工程也要依循，將解讀為首度納管。

台北大直9月發生民宅坍塌，一樓直接變成地下室，震驚社會。加上先前不少工程出包，像是塔吊構件、冷氣機掉落及外牆磁磚掉落等問題不斷浮現，行政院長陳建仁隨即指示行政院政委、工程會主委吳澤成就損鄰、危害公安事件找出解決方案。吳澤成日前也透露將推出相關指引。

據掌握，兩大防範指引對各種施工情況列出改善對策。以基礎開挖導致坍塌，草案建議未來將藉團隊合作後階段檢視前階段成果並反映問題；並強化確認機制的法規。地下管線造成的坍塌，則建議預防為先，高風險路段道路應由相關機關相互協助，進行預防性巡檢。

至於施工中高空作業，指引建議施工階段工程人員及監造雙重確認，各參與人員應團隊合作；提升人員專業能力確保作業安全；淨空隔離以確保第三人安全；成立聯合稽查小組進行外部監督檢查。

冷氣安裝則應落實淨空及設置安全警戒設施；安裝規定納入住戶規約落實執行執行。外牆磁磚剝落部分，建議建物所有權人、使用人落實管理責任；另主管機關也應建立巡查通報。