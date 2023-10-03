賴清德提創新經濟 朱敬一現身說明

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民進黨總統參選人賴清德召開「國家希望工程」記者會，發表「創新經濟．智慧國家」政策，中研院士、現青平台顧問朱敬一也上陣說明創新驅動濟的六大關鍵，包括年輕世代、金融體系、社會支撐、自由民主、淨零轉型與護國群山。他說，發展「護國群山」，知易行難，背後需要關鍵的技術、核心的製程或突破的想像。

賴清德今天召開記者會，包含賴清德競總國政召集人暨青平台董事長鄭麗君、青平台顧問朱敬一、新境界文教基金會董事陳正然、台灣大學財務金融系教授石百達、台灣智庫執行長呂曜志等人出席。

朱敬一代表說明時表示，創新驅動經濟為描述經濟的發展狀態，第一階段Factory Driven，將剩餘勞力從農村移至工廠，因投入更多所以經濟再成長；第二階段Efficiency Driven，將原有的方式改為機器生產，靠著效率提升帶動經濟成長。他說，無論哪一個經濟體都是經由前兩項，最後則走到創新驅動的階段。

朱敬一透過圖示講解指出，核心動能就是年輕世代。重點在於如何提供年輕人相對安穩的環境，讓他們在不受壓抑的環境下，將創意激發出來，並給予適當輔助，讓創意的概念能持續往前，期望年輕族群有所發揮。

但創新經濟最擔心的就是風險，風險在最開始需要創投，或更多元的經濟體系去支撐，因此金融體系在創新經濟體內扮演重要的角色，即為促成研發種子成功的可能。

至於社會支撐，朱敬一期望創新經濟不是「一將功成萬骨枯」，而是希望成果能回饋給整體社會。提及自由民主的連結，科技面中有相當多民主價值在內，譬如資訊的自由，這些除了與ICT資訊通產業有著密切相關，背後也需要有價值在後方，而台灣作為世界民主重要的一員，非常能扮演這樣的角色，這不只是世界外在環境，也是我們的機會。

朱敬一並表示，淨零轉型包含節能儲能皆為科技，同時也是幫助其他產業創新的基石。許多高耗能、高耗碳的產業都需要轉型，如何將現有的綠能產業技術與知識，加諸到其他較為耗能的產業，是需要協調、促成的事情。

他表示，台積電是眾所皆知的護國神山，但期望能有很多的神山，接著變成護國群山，但這是知易行難的事，背後需要有關鍵的技術、核心的製程，或是突破的想像。