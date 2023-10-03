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中秋假期乘客排隊塞爆高鐵 鐵道局列3點改善國慶連假

  • 中時即時 陳祐誠
中秋連假收假日，高鐵台中站從下午開始就湧現搭車人潮。（本報資料照）
中秋連假收假日，高鐵台中站從下午開始就湧現搭車人潮。（本報資料照）

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高鐵中秋連假運量創新高，其中台中站被大批返家旅客塞爆，有人排了2個小時隊才上車，交通部鐵道局晚間表示，已要求高鐵提出檢討並提出3點改善，包括檢討列車排班和自由座規劃、加強自由座人流管控以及強化資訊揭露，避免大排長龍的景象再度於國慶連假上演。

鐵道局表示，有關台灣高鐵公司中秋連續假期疏運車站人潮擁擠情形，已於10月2日請高鐵到局說明並檢討運能及相關服務，並要求該公司進行改善。

一、檢討列車排班與自由座運能規劃：針對疏運期間尖峰時段與區間，事先排定或臨時增開全車自由座列車以快速疏運短期集中性的大量旅客。

二、加強自由座人流控管：請台灣高鐵公司針對自由座空間調度和人數追蹤控管，保留適當列車容量供台中站自由座旅客乘車。

三、強化資訊揭露：疏運期前加強滿班資訊及預估可能的擁擠時段與區間宣導，主動發布新聞稿或利用官方網站推送；疏運期間提供即時車站候車資訊（包括車站人潮情況、候車時間等），以利自由座旅客判斷決定是否調整行程。

鐵道局指出，高鐵運量屢創新高，10月1日中秋假期運量達33.8萬人次，當日34組列車已全數投入營運，北上方向8點以後每小時開行7班次，其中14與19時達8班，共開行201班次（含臨時增開3班次）。惟大量旅客於高鐵台中站排隊等候進閘門，等候時間過久影響服務品質。

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