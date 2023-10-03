國家級食安肯定！青青餐飲集團2位主廚連奪食藥署金帽獎

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為表彰傑出餐飲從業人員，由衛福部食藥署頒贈的「金帽獎」已邁入第12屆，選出來自飯店、餐廳和小吃店等各界優良廚師，堪稱是國內食安獎項的最高殊榮。

今年「FDA優良廚師暨新秀廚師頒獎典禮」已圓滿落幕，共頒贈獎項予27位優良廚師，其中青青餐飲集團就囊括兩人，包含首次獲獎的行政主廚鄧台生以及2017年曾獲獎技術主廚李明車，這兩位主廚都在青青餐飲集團工作超過20年，他們獲得成功彰顯出集團品牌致力培養的優良文化，以及他們在餐飲業界的長期努力的成果。

兩位主廚在各項餐飲競賽中可說是「戰功彪炳」，自2006年獲頒台北中華美食展「職業級金鼎獎」、2007年參加台灣代表隊摘下台灣美食展「世界藝賽」金鼎獎、2010年經濟部GSP良美食廳、2012年行政主廚、創意主廚連袂勇奪中華美食交流協會名列為「台北101名店」、2013年世界廚王台北爭霸賽「職業團體組」季軍、2021至2023 更連續三年入選經濟部臺菜推薦，20年來在餐飲業界的豐功偉績不勝枚舉。

兩位主廚回憶2006年起參加每個賽事，不僅每個周末要持續精進廚藝，每周一還要從台北開車到宜蘭參加集體訓練，當時高速公路還沒開通，沿著九彎十八拐的北宜公路開車來回，過程充滿艱辛。

青青餐飲集團董事長吳永強為了培育兩位主廚不遺餘力，陪伴他們每周邀請數位來自台灣各地名廚來試吃與評判，在這如地獄集訓般的一整年中，這兩位身經百戰的主廚都曾萌發放棄念頭，但最後仍靠著意志力堅持完成目標。回首這段旅程充滿挑戰，但卻收穫滿滿。

吳永強更進一步成立米其林廚師學會，並聘請海外米其林廚師來台開課交流，為他們提供寶貴機會和建立正確觀念。此次榮獲食藥署金帽獎，更肯定主廚鄧台生和李明車長期的努力和專業，也兌現青青餐飲集團對廚師的培養與承諾。

這兩位主廚的成功故事將激勵更多廚師們團結一致，並為餐飲衛生品質和飲食文化的傳承繼續努力。今年，他們將攜手在青青餐飲集團親手製作龍年福運尾牙春酒饗宴，讓更多民眾能有機會品嘗他們的創意料理，歡迎前往品味一番。