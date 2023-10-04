42年營建功力！地樺機構以「誠建築」打造「碩樺藝樹」

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台北市一級戰區士林區，今年以來陸續醞釀多筆新案登場，其中面臨中山北路五段樹海首排的「碩樺藝樹」，開發商碩樺建設以紮實的42年營建功力地樺營造機構為後盾，備受市場矚目，15樓住宅大樓，竟下重本，採SRC結構打造，且每坪開價僅它案的實際成交價，其高CP值的特色，在市場上異軍突起。地樺機構董事長趙素堅表示：「我們不希望做多，也不一定做最大，但一定要做最好！」以「誠建築」來打造最新力作「碩樺藝樹」。

創意家行銷團隊副總經理柯仲武指出，地樺機構自1980年成立至今已42年，注重誠信和匠人精神，以地樺營造為主體，旗下有碩樺建設、立樺建設、永偉機電工程及雲端工程管理的瑞思公司，在地樺企業官網首頁多年來寫著「見微知著‧追求卓越」，敬重每一個細節，每一道工序，是從營造立基的地樺DNA，顯示這是一家注重誠信和匠人精神的公司。

創意家指出，1980年地樺機構第一家公司地樺營造成立，1998年從營造核心專業擴展到建設，成立立樺建設、2008年成立碩樺建設，2012年成立永偉機電，2015年成立瑞思進入雲端工程管理領域，不論是向下扎根或是向上擴展，地樺一直都守著營造專業的核心與初衷。

地樺營造在國內承建過非常多高難度建築，包括少有的隔震工程，植基於營造實力，集團自建案進一步實踐環保工法、健康住宅、綠建築的理想，對於住宅建案更專注建築與空間規劃，以誠心建造好宅，以誠意永續地球環境。

仔細研究地樺機構的營造和建設體系，會發現地樺營造42年來打造超過130座建築，而碩樺和立樺建設1998年迄今推出7座精雕建築作品，正呼應董事長趙素堅所說：「建築是一個藝術，我們有藝術家跟職人的精神，想要做好一個好的藝術品，一定要付出很多心力、時間、甚至成本，我們不希望做多，也不一定做最大，但一定要做最好。」在核心價值上努力，把每一座建築都做到最好，正是誠工的精神。

地樺營造從早期作品世貿大樓開始，做了許多挑戰營建實力的工程，包括台灣少見的高難度隔震建築，也承攬包括璞真、名豐、亞昕、九昱等知名建設豪宅。

創意家表示，地樺機構精工品質在「碩樺藝樹」，更顯實實在在與用心，全棟SRC結構打造中山北路五段第一排地標，SRC採用東鋼鋼結構，地工連續壁厚度70公分，加強扶壁、地中壁，深度達33米，全棟40組住友制震壁，建築結構與穩固性都做到最嚴謹。

「碩樺藝樹」位於台北市中北路五段688號，基地面積約320坪，打造為地上15樓、地下4層的SRC結構大樓，主力坪數自47-62坪不等。

柯仲武表示，「碩樺藝樹」擁有豐富便利的生活機能，距離北捷最強金脈-捷運紅線士林站僅約450公尺，緊鄰士林站旁為台北捷運首座TOD共構大樓，未來將引進華國飯店、商場等全新的商業設施，預期對於士林站週邊房市將帶來相當大的助力。

值得一提的是，在工料雙漲的大通膨時代，一般建商都面臨營建成本大幅攀升、工班和工期無法掌握等困擾，但是這些困擾在趙素堅身上，卻看不到。

因為地樺營造曾連續多年獲得營造業指標的金質獎、金石獎，且擁有SGS國際認證18年品質永續獎，推出自建案皆採土地開發、建設規劃、營造機電等建築專業一體化，不必擔心日後預售屋發包不出去、蓋不好、或蓋不完，對消費者來說，無異是安心購屋的最佳保障，這也是一般預售案所沒有的優勢。

在高房價時代，一般建商往往會刻意縮小坪數，以降低總價，不過「碩樺藝樹」公設比32％，一層僅3戶規畫47~62坪，每戶都有三面採光、衛浴都開窗，通風採光再加分；尤其60坪戶型即擁有雙主臥，客廳面寬達4米75，相當於以往70~80坪豪宅等級的規格。

而基於結構安全再升級，建商全面高規格打造本案，即使15樓建築也採用SRC結構，更在3~12樓整整10個樓層把制震系統裝好、裝滿，且提供客戶15年結構、6年防水、4年公設機電保固等。

柯仲武表示，由於建商為深耕營造工程逾40年的一線營造大廠，可掌控工期及成本，因此「碩樺藝樹」與同路段預售新案已揭露的實價每坪130萬元相較，相對平實，頗獲客戶認同及青睞。