慈濟醫療照護體系將共推『僧伽長照』

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『慈濟醫療財團法人』與『僧伽長照-中華僧伽長照人文關懷教育協會』，10月2日於元亨寺台北講堂在60幾位福嚴佛學院校友的見證下，完成合作意向書簽約儀式，建構全台完整的僧伽醫療照護網。

目前台灣百歲以上人瑞超過5,000位，比起30年前的300位多出許多倍；根據國發會推估，預計2025年台灣就會進入超高齡社會，等於每5人就有1人是長者，老年人口將超過20%，人口老化是不容忽視的問題。出家僧眾們出家修行、為法忘軀，也同樣不免要面對生老病死、高齡長照…等相關議題。慈濟醫療財團法人與全台跨寺院照護僧伽的服務組織『僧伽長照-中華僧伽長照人文關懷教育協會』於10月2日在元亨寺台北講堂舉行合作意向書簽約儀式。即日起和各慈濟醫院、現有慈濟長照據點，共同推動僧伽老病照護網，為僧伽長照邁出一大步！

發願推動『僧伽長照』的元亨寺台北講堂監院 會常法師原預定用三年的時間全台作推廣，等因緣成熟之際，面見慈濟的上人－證嚴法師，共同來照護僧眾。也許是法師跟大眾的誠心感動龍天護法，會常法師於8月11日到新店靜思堂，向證嚴法師作簡報並達成共識，結合慈濟全台醫院，各縣市200多個照護據點，為佛教這個大家庭建立更完整的僧伽醫療照護網。

簽約前，由慈濟長照推展中心副召集人莊淑婷副院長，分享證嚴上人於1966年濟貧時就發現獨居老人非常多、沒人照顧和送餐；甚至有雙眼失明的老人獨居茅草屋、萬一燒水很容易引起火災…諸多問題；證嚴上人親自逐戶訪視並一一做記錄，這便是慈濟長照志業的緣起。慈濟於民國103年成立全國第一，也是唯一有450床的護理之家。並希望長者住民，在此能有很好的復健治療後，都能更健康地返家。又於民國106年成立長照中心，更期許它成為全台最溫暖的照護中心。109年慈濟在全國除離島澎湖、金門、馬祖外，共在18個縣市建立起長照據點遠及至小琉球。

另一個強力推手，慈濟慈發處呂芳川主任，長久推動『健康促進』，他誠摯地呼籲：『要活就要動，不要等到倒下不能動，才要別人幫忙按摩預防萎縮，就來不及了。』目前短期欲與僧伽長照協會共同致力培養『適性運動指導員』，以預防的概念為出發點，為法師及居士們的健康規劃常態性課程，讓法師們的法體更康泰，延長住世弘法的時間。

元亨寺代表璨慧法師，說出元亨寺重新第一代祖師菩妙老和尚，生前抱著建立一個『彌陀村』的宏願，現今的會常法師不但完成師志，而更加發揚光到全台。她對會常法師為完成師志，不畏辛苦連續推動自利也利他的各項法會活動，用以支撐推動僧伽長照的費用開支，表示讚許與肯定，於中也感動了許多人，並從中得到法喜！

會常法師意向主張不蓋養老院，而是將醫療交給專業，結合現有的醫療資源，全面性地推廣僧伽長照。目前已建構出教內慈濟200多處，社會資源500多處，雖沒有蓋任何一間，但目前已有700多處據點可以規劃運用，為志業的開端匯聚足夠資源。也因為有慈濟團隊的共同加入，讓法師們於弘法利生之餘，更能安身、安心、共成佛道！